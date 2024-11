« Diversité & Inclusion » : Un Escape Game au Stade Louis-II pour promouvoir l’égalité

Les 12 et 13 novembre prochains, le Stade Louis II accueillera la 2e édition de l’Escape Game « Diversité & Inclusion », une expérience immersive qui allie réflexion, solidarité et développement des compétences en équipe. Organisé par des associations engagées, cet événement se veut une véritable célébration des valeurs d’égalité et de diversité.

Pour sa 2e édition, l’Escape Game « Diversité & Inclusion » promet de fédérer des participants autour d’un objectif commun : renforcer l’engagement pour la diversité et l’inclusion. Les équipes, constituées de dix personnes maximum, femmes et hommes, auront pour mission de résoudre des énigmes et de relever des défis interactifs.

Les participants auront une heure et demie pour réussir à avancer dans le jeu, en utilisant leur esprit d’équipe et en faisant preuve de créativité pour résoudre des situations simulant les défis réels auxquels sont confrontées les personnes en situation de discrimination.

Les organisateurs – le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, la Croix-Rouge monégasque, Fight Aids Monaco, et l’Association des femmes chefs d’entreprises de Monaco – ont conçu ce jeu pour sensibiliser à l’importance de l’inclusion au sein du milieu professionnel et de la société en général.

Que vous veniez seul ou en groupe, cette initiative est une invitation à agir pour un monde plus égalitaire et plus inclusif. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre et peuvent se faire par email à l’adresse escape2024@croix-rouge.mc en joignant le formulaire ci-dessous. Vous pouvez également rejoindre l’équipe AFCEM (dans la limite des places disponibles) en contactant Anastasiia Rose au +33 6 43 91 71 09 ou par mail à a.rose@monrus.org.

Que vous soyez chef d’entreprise, manager, DRH ou salarié, cet événement est l’occasion de renforcer les liens au sein de vos équipes tout en abordant des problématiques essentielles.

Informations pratiques :

Dates : Mardi 12 novembre à 09h00 et mercredi 13 novembre à 19h00

Lieu : Stade Louis-II – 2 Boulevard Rainier III 98000 Monaco

Durée : 1h30

Inscription gratuite : escape2024@croix-rouge.mc

Un escape game au Stade Louis-II pour lutter contre les discriminations