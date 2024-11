Immersive Week : Monaco met l’intelligence artificielle au service de tous

Pour sa deuxième édition, l’Immersive Week s’intéresse de nouveau à l’IA et aux possibilités qu’elle offre au quotidien et dans la vie professionnelle.

La Maison du Numérique de Monaco accueille cette semaine la deuxième édition de l’Immersive Week, un événement consacré à « L’Intelligence Artificielle au quotidien ».

Organisée par le Gouvernement Princier, la Mairie de Monaco et Monaco Telecom, cette initiative vise à démocratiser les innovations technologiques pour réduire la fracture numérique et améliorer la qualité de vie.

L’IA au coeur de nos vies

Située aux Jardins d’Apolline, la Maison du Numérique propose durant quatre jours des ateliers et conférences menés par des experts. L’événement se divise en deux volets : l’un destiné au grand public à la Maison du Numérique, offrant un parcours pour découvrir les bases de l’intelligence artificielle, et l’autre pour les partenaires, en divers lieux en Principauté, avec des rencontres autour des usages professionnels.

Chaque activité explore la théorie et les applications concrètes de l’IA, comme l’appropriation des métiers créatifs et l’analyse des enjeux des deepfakes. Des séances pratiques sont également prévues pour aider les utilisateurs à créer à partir de l’IA mais aussi pour rédiger ses courriers et automatiser ses tâches administratives.

Charles Maricic, adjoint au maire en charge de la transition numérique présente cette deuxième édition de l’immersive week comme : « une occasion unique de découvrir ‘l’IA au quotidien’ et les nombreux usages qu’elle peut permettre d’améliorer, d’accélérer et de simplifier mais également de répondre aux nombreuses questions que pose cette fascinante technologie. »

Le programme est disponible sur le site de la Maison du Numérique.