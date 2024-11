Semaine européenne de la réduction des déchets : ateliers, jeux et animations pour réduire le gaspillage alimentaire

Un village va être monté sur la Promenade Honoré II pour fêter la Semaine européenne de la réduction des déchets.

Le gaspillage alimentaire est de mauvais goût ! Un slogan simple qui pose les bases de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui se déroulera du 16 au 24 novembre 2024. L’occasion pour chacun de revoir son gaspillage et d’entamer des actions simples pour le réduire.

Pour cette année, Monaco installe un « Village de la SERD » sur la Promenade Honoré II. Il sera accessible gratuitement de 9 h à 18 h les 20 et 21 novembre. Cet événement vise à sensibiliser le public aux enjeux de la gestion durable des ressources et du gaspillage alimentaire qui s’élève à l’échelle mondiale à 1,3 milliards de tonnes, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et représente 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre.

Des institutions et associations monégasques pour animer le village

Le village réunira divers acteurs engagés dans la réduction des déchets. Parmi eux, la Société Monégasque d’Assainissement animera un atelier « Frise de déchets » pour comprendre l’impact des déchets sur l’environnement, ainsi qu’un escape game autour du recyclage. Ecoscience Provence présentera des solutions alternatives aux emballages jetables et encouragera l’économie circulaire, tandis que la Société Protectrice des Animaux collectera des dons pour les refuges.

Des ateliers culinaires sont également prévus, comme celui du Centre Hospitalier Princesse Grace où un cuisinier proposera des recettes anti-gaspi. Le Lycée Rainier III et l’Association du Cordon d’Or offriront un atelier de cuisine zéro déchet, sensibilisant à une consommation plus responsable. Enfin, l’Association Ecopolis Monaco proposera une chasse au trésor sur le thème des déchets et un atelier pour apprendre à réutiliser les restes alimentaires pour préparer des sirops.

Tout le programme est à retrouver sur l’application Your Monaco.