MonacoPhil 2024 : Trois jours dédiés à la philatélie

Du 5 au 7 décembre 2024, Monaco accueillera l’exposition philatélique internationale MonacoPhil 2024.

Pour cette fin d’année, cet événement se déploiera sur deux lieux emblématiques de la Principauté : le Musée des Timbres et des Monnaies sur les Terrasses de Fontvieille et le centre de conférences One Monte-Carlo, à proximité de la Place du Casino.

Grande première pour cette édition 2024, le centre de conférences du One Monte-Carlo sera le nouvel écrin de MonacoPhil ©DR

Au Musée des Timbres et des Monnaies, les visiteurs auront l’opportunité d’admirer une sélection de cent timbres et documents postaux parmi les plus précieux au monde. Ces pièces incluent notamment celles du Prince Albert II, du Roi Charles III.

Le centre de conférences One Monte-Carlo accueillera une exposition thématique dédiée à l’histoire postale de l’Extrême-Orient. Plus de trente collections, traitant de sujets aussi variés que les timbres gravés japonais (1872-1876), l’histoire postale de Macao ou les timbres coloniaux des établissements des détroits (Singapour, Malacca) à l’effigie de la reine Victoria, seront présentées.

Une bourse aux timbres, avec une quarantaine de négociants spécialisés et l’Office des émissions de timbres-poste de Monaco, sera organisée pour acquérir de nouvelles pièces rares.

Les passionnés pourront également participer à des conférences tous les jours, de 11h00 à 18h00 dans l’amphithéâtre du One Monte-Carlo et assister à des séances de dédicaces avec les artistes ayant créé les plus récents timbres monégasques.

Des démonstrations de gravure viendront compléter cet événement © DR / Musée des timbres et des monnaies de Monaco

Informations pratiques : Entrée libre

Centre de conférence One Monte-Carlo

Le 5 et le 6 décembre : de 10 heures à 18 heures. Le 7 décembre : de 10 heures à 17 heures.

Musée des Timbres et des Monnaies

Le 5 et le 6 décembre : de 10 heures à 18 heures. Le 7 décembre : de 10 heures à 16 heures.

