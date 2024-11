Un gala féérique pour soutenir les enfants malades soutenus par « Les Enfants de Frankie »

Les dons récoltés serviront à offrir un Noël à des milliers d’enfants de la région PACA.

Un gala où même les enfants sont admis. L’association « Les Enfants de Frankie » organise, samedi 7 décembre 2024, au Sporting Monte-Carlo, la neuvième édition de son Gala annuel avec pour thème les contes de fées. Un rendez-vous féérique ouvert aux familles de la Principauté et des communes limitrophes.

Publicité

Dès 18 heures, les convives plongeront dans l’univers enchanteur des contes de fées. La soirée débutera par un spectacle, continuera avec un buffet gourmand avant de laisser place à un défilé de mode enfant, des activités diverses et enfin le tirage au sort du numéro Chance.

Les petits et les grands auront tout le loisir de profiter du « Bal des fées » et de s’approprier la piste de danse jusqu’à 21h30 où DJ Crazy DJ Valao passera les chansons dans une ambiance de « nite » club.

Des activités festives pour la bonne cause

Pour l’occasion, les artistes viennent de toute l’Europe : Italie, Slovaquie, France. Ils se succèderont pendant toute la soirée pour offrir le meilleur moment possible aux participants.

Les Tron Girls illumineront la scène avec leur danse LED, tandis que la Compagnia Incanto mêlera théâtre et émotion. Matisse Jones, jeune pianiste révélé dans The Voice Kids, et Marc Métral, ventriloque reconnu, seront également de la partie.

Des ateliers créatifs, de maquillage et de tatouage, bar à smoothies, château gonflable ou encore jeux de kermesse sont également prévus.

L’immanquable Bal de Noël transportera ses invités dans la magie parisienne

Les fonds récoltés permettront d’offrir, dès le lendemain, le « Noël de Frankie » à des milliers d’enfants malades et défavorisés de la région PACA au Sporting Monte-Carlo. La réservation est obligatoire, comptez 250 € pour une personne.