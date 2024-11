Vassilis Spanoulis : « Cette équipe peut remporter l’Euroleague, c’est pour cela que je suis venu ici »

À la veille de son premier match d’Euroleague face au Panathinaikos et à l’occasion de sa première conférence de presse ce jeudi après-midi, le nouveau coach grec de l’AS Monaco Basket s’est montré ambitieux et déterminé pour débuter cette nouvelle aventure.

Nouvelle ère du côté de la Roca Team. Après le départ de Sasa Obradovic la semaine dernière, c’était au tour de son successeur Vassilis Spanoulis de se présenter aux médias. Pour le Président du club Aleksej Fedoricsev : « L’héritage de Vassilis Spanoulis est tout simplement incomparable au sein du basket européeen. Désormais, il est prêt à se dédier à la Roca Team, pour créer un nouvel héritage à Monaco ». Le coach de la sélection grecque est revenu ses premiers ressentis et ses ambitions.

« Je crois beaucoup en cette équipe, c’est un très bon groupe avec des qualités » a déclaré le technicien. Il a également indiqué que sa philosophie de jeu était plutôt « un basketball moderne » tout en insistant sur l’aspect mental qui compte beaucoup pour lui. « Nous devons rester humbles, tout en étant affamés. Je veux voir ce feu intérieur dans mes joueurs, qu’ils soient morts de faim ».

Première expérience à venir en Euroleague

Surnommé « Kill Bill », Vassilis Spanoulis a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes trois fois (2009, 2012 et 2013) en tant que joueur, avec le Panathinaïkos et l’Olympiakos.

En tant que coach du Peristéri BC (2022-2023 et 2023-2024 ) et de la sélection grecque (éliminé en quarts de finale des JO de Paris 2024), il n’a pas pu encore être sur le banc d’un club en Euroleague. « Pour moi, ce sera juste un match de plus, nous devrons être à notre meilleur niveau car nous jouons contre les champions en titre », déclare-t-il lorsqu’il se projette sur cette échéance importante. « Quand j’ai commencé ma carrière de coach, je savais que j’atteindrai ce niveau » a-t-il affirmé, sûr de lui et déterminé.

Vassilis Spanoulis, entraîneur de l’équipe nationale grecque et icône du basket-ball en Euroleague – © AS Monaco Basket

Interrogé sur sa future relation avec Mike James, Vassilis Spanoulis n’a pas tarit d’éloges sur le meneur monégasque : « Tout le monde sait qui il est, c’est un leader, un exemple ». Il a tout de même insisté sur le fait que le basket est un sport collectif et que tous les joueurs devront être concernés sur les plans défensifs et offensifs.

Et première fois à Monaco

« Je ne suis jamais venu à Monaco avant, je n’ai jamais joué ici ». La Principauté lui rappelle la ville où il vit, Athènes. Il aime le calme de la ville, la mer, l’aspect sécuritaire. La seule chose qui pourrait lui manquer ici, c’est sa famille : « La famille et le basketball sont les deux choses les plus importantes dans ma vie ».

Le rendez-vous est pris : demain soir à 20h15 la Roca Team s’en va défier le Panathinaïkos pour consolider sa place pour une qualification en play-off et débuter une nouvelle ère, qui on l’espère sera couronnée de succès !