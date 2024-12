Contre la cybermalveillance, Monaco s’associe à la France

Jérôme Notin et Frédéric Fautrier © DR

La Principauté va mettre en place un nouveau dispositif pour aider les victimes et prévenir les risques liés à la cybermalveillance.

Le Groupement d’Intérêt Public Action contre la Cybermalveillance (GIP ACYMA) et l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) ont signé, le 14 novembre 2024, un programme de coopération axé sur la sensibilisation, la prévention et l’assistance aux victimes de cyberattaques. Cette initiative, portée par Jérôme Notin, directeur général du GIP ACYMA, et Frédéric Fautrier, directeur de l’AMSN, vise à doter Monaco d’un dispositif national dédié à la cybersécurité.

Publicité

Un nouveau label : ExpertCyber

Grâce à l’expertise de la plateforme française cybermalveillance.gouv.fr, active depuis 2017, l’AMSN bénéficiera d’outils technologiques et du référentiel de labélisation « ExpertCyber », adaptés au cadre juridique monégasque.

Ce dispositif s’adressera gratuitement aux particuliers, entreprises et associations de la Principauté, avec des objectifs clairs : orienter les victimes vers des professionnels de proximité qualifiés et référencés, sensibiliser les usagers aux enjeux de la protection de la vie privée numérique et créer un observatoire pour mieux évaluer les risques numériques à Monaco.

Le Gouvernement met en garde face à de faux sites internet qui vous escroquent

Piloté par un partenariat public-privé, ce projet souhaite accélérer la transformation numérique sécurisée de la Principauté quelques jours après la promulgation d’une loi visant à protéger les données personnelles des résidents de la Principauté.