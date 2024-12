De nouveaux artistes s’installent aux Ateliers du Quai à Monaco

La Direction des Affaires Culturelles de Monaco a organisé une rencontre avec les nouveaux artistes résidents.

Le 3 décembre 2024, la Direction des Affaires Culturelles de Monaco a rencontré les nouveaux artistes en résidence aux Ateliers du Quai. Parmi ces artistes, on retrouve Laëtitia KY. Cette artiste ivoirienne féministe s’est distinguée en tant que figure de l’émancipation des femmes en Côte d’Ivoire. À travers ses sculptures capillaires et ses peintures, elle met en lumière les enjeux sociaux et culturels auxquels les femmes font face dans son pays.

Les Ateliers du Quai vont pouvoir compter également sur la présence d’Abhijit Pathak, un peintre indien. Son travail mélange abstraction et représentation du patrimoine culturel. L’artiste s’exprime principalement à travers de grandes œuvres où se croisent histoire et modernité.

De plus, quatre jeunes talents du Pavillon Bosio, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco, vont se partager un atelier. Parmi eux, Maria Magdalena David, Ilona Rougemond, Ahmad Reshad et Gabriel-Noé Rosticher. Ces artistes en post-diplôme collaborent activement sur des projets scénographiques, en particulier en vue de l’Exposition Universelle de 2025 à Osaka.

Laëtitia KY présente ses travaux ©Direction de la communication-Manuel Vitali

Après un appel à candidatures, les Ateliers du Quai accueillent des artistes pour des résidences de six mois à un an. Cette initiative permet de favoriser l’échange et la collaboration entre les différents artistes, dans le but de créer des synergies entre artistes locaux et internationaux.

Ces projets ont pour objectif de développer des créations artistiques et de renforcer l’impact culturel de la Principauté.

