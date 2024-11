La Princesse Caroline inaugure une nouvelle scène (numérique) pour les arts à Monaco : culture.mc

La Princesse Caroline entourée de Julien Dejanovic, Françoise Gamerdinger, Lionel Beffre et Frédéric Genta © Direction de la Communication-Stéphane Danna

Il était parfois difficile de s’y retrouver entre tous les évènements à Monaco. La nouvelle plateforme entend changer cela.

Sous le regard bienveillant de la Princesse Caroline de Hanovre, la Principauté a vu le lancement du nouveau site culture.mc, la nouvelle plateforme numérique dédiée entièrement à la culture et tout ce qui se fait en Principauté.

Dorénavant, plus besoin de papillonner de site en site pour découvrir la diversité de la scène culturelle monégasque, tout se trouve en un seul endroit. Pour son inauguration au théâtre Princesse Grace, les participants ont eu le droit à une merveilleuse danse créée par les jeunes de l’académie Princesse Grace et en guise de fermeture, c’est le groupe Vagabundi, composé de trois jeunes monégasques, qui a clôt l’événement en beauté.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

« Un moment important pour la culture »

« Un moment important pour la culture à Monaco », a salué Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur. Plus qu’un simple site internet, la plateforme ambitionne de mettre en lumière « la richesse et la diversité des arts en Principauté », répondant ainsi aux besoins d’un public local et international curieux.

L’initiative, menée par la Direction des Affaires Culturelles (DAC) en partenariat avec la Délégation Interministérielle à la Transition Numérique, vise à centraliser l’ensemble des événements culturels et à faciliter l’accès à l’offre culturelle via une seule et même vitrine numérique pour faire « rayonner la Principauté à l’international. »

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

« Ce n’est pas qu’un agenda mais aussi la mémoire du patrimoine culturel », a précisé Françoise Gamerdinger, Directrice des Affaires Culturelles. La plateforme s’articule autour de plusieurs sections, l’agenda de tous les évènements évidemment mais aussi, un répertoire des acteurs du secteur, et des fiches thématiques qui invitent à une exploration approfondie des différentes disciplines artistiques présentes en Principauté.

Des espaces spécifiques pour un site fluide et intuitif

Culture.mc propose aussi des espaces spécifiques : l’un dédié au jeune public, l’autre au patrimoine pour le valoriser. La rubrique « Regardez, Écoutez » enrichit l’expérience en offrant des contenus audios et vidéos comme des podcasts ou des enregistrements de concerts et des rencontres philosophiques.

Ce portail est voué à s’enrichir dans les prochains mois. Ses concepteurs l’ont voulu « fluide et intuitif » comme l’a précisé Julien Dejanovic, Directeur des services numériques au Gouvernement. Pour cela il explique que son équipe et lui sont « sortis des sentiers battus par rapport aux sites administratifs habituels. » Le site est disponible en français et en anglais.