La langue monégasque retrouve sa voix grâce aux enfants : six nouveaux chants traditionnels en ligne

Le Chœur d’Enfants de l’Académie Rainier III s’est prêté au jeu en chantant totalement en monégasque.

La langue monégasque vit à travers le chant. Si les chants traditionnels sont longtemps restés des souvenirs tenaces de ce dialecte ligure en provenance de Gênes, c’est notamment à travers eux que la langue a su revivre et notamment grâce à Louis Notari et son hymne national en monégasque.

Ce vendredi, Karyn Ardisson Salopek, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et à l’Académie Rainier III, a distribué les livrets de chants monégasques « Aiço d’aiçi II » aux élèves du Collège Charles III et du Cours Saint-Maur. Ce second volume, lancé officiellement le 24 novembre pour la Sainte-Cécile, met en lumière le précieux patrimoine musical de la Principauté.

© Mairie de Monaco

Fruit d’une collaboration entre l’Académie Rainier III, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, cet opus regroupe six chants traditionnels interprétés par le Chœur d’Enfants de l’Académie, accompagné par l’Orchestre. On y retrouve : La Montecarlienne – U Festin de San Rumàn, I limunàiri, Preghera d’a sëra, U viulùn de Luisé, Vegni-ve-ne suta d’i aurivei et enfin Santa Madona d’a Misericordia.

Accessible gratuitement, cette œuvre se veut également digitale : paroles et enregistrements sont disponibles sur la chaîne YouTube de la Mairie de Monaco.