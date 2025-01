Monaco se mobilise pour John, propriétaire du Petit Bar

Un élan de solidarité s’est organisé à Monaco suite à l’annonce de l’état de santé de John, propriétaire du Petit Bar sur le Rocher.

Dans une publication sur Facebook datant du 23 janvier, l’équipe du restaurant Le Petit Bar Monaco Ville a déclaré que John avait été victime d’un grave accident en deux-roues. Actuellement dans le coma, il se bat pour sa vie, tandis que son établissement, un lieu apprécié de la communauté locale, est contraint de fermer temporairement.

« Son humour piquant, son parler vrai, sa passion débordante nous ont tant fait rire et régalés. Aujourd’hui, c’est à notre tour de lui rendre un peu de ce qu’il nous a donné », a écrit le Petit Bar.

©Le Petit Bar Monaco Ville

Une cagnotte solidaire

Pour soutenir John et ses proches dans cette épreuve, une cagnotte solidaire a été mise en ligne.

Elle a pour objectif de subvenir aux besoins de sa famille, venue à Monaco pour être à ses côtés, tout en permettant de maintenir le Petit Bar dans des conditions favorables à une reprise d’activité lorsque John sera en mesure de revenir. En seulement quelques jours, la cagnotte a déjà atteint 39 391 euros grâce à 157 participants.

Le post Facebook a suscité de nombreuses réactions, avec des commentaires empreints d’espoir et d’affection : « Courage et force, John. J’espère que vous pourrez nous donner des nouvelles », « Terrible nouvelle. Je vais participer à cette cagnotte, j’espère qu’il va pouvoir revenir vite », « Tout mon soutien à la famille. J’adore le Petit Bar et John est très sympa. J’espère qu’il va s’en sortir.»

La publication, accompagnée du lien vers la cagnotte en ligne, appelle à l’union de la communauté. L’équipe du restaurant a écrit : « Aujourd’hui, c’est à notre tour de lui rendre un peu de ce qu’il nous a donné. Merci infiniment pour votre soutien, votre générosité et vos pensées. Ensemble, nous pouvons redonner de la force à celui qui nous a tant apporté ».

