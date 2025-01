Monaco simplifie la livraison et l’envoi de colis avec le Point Accueil Marchandises

Il est opérationnel depuis la fin du mois de décembre 2024.

Face à la croissance du nombre de colis distribués en Principauté, un projet mis en place par La Poste Monaco et soutenu par le Gouvernement Princier a émergé : le Point Accueil Marchandises (PAM). L’objectif de celui-ci est de faciliter la logistique et la distribution de marchandises sur le territoire monégasque.

Publicité

Situé sur le boulevard du Jardin Exotique, il comprend un plateau logistique d’environ 1 500 m² destiné à capter les colis en entrée de ville et à assurer les livraisons d’autres opérateurs de transport express afin de venir en aide aux livreurs et de désencombrer les routes.

Pouvant traiter quotidiennement jusqu’à 2 500 colis (voire plus en cas d’élargissement des horaires de fonctionnement), le PAM se révèle être un véritable allié au futur Centre de Tri de La Poste Monaco situé dans l’opération Ilot Pasteur. En tout, 14 chauffeurs-livreurs équipés de véhicules éclectiques sont mis à disposition.

5 700 colis par jour

L’activité colis est très importante à Monaco puisqu’il y a environ 5 700 colis traités tous les jours, 30 tournées et 4 200 points de livraison.

D’autres services pratiques sont ainsi disponibles au PAM comme un système de consignes 24h/24 et 7j/7 mais aussi un guichet d’accueil pour le dépôt et l’enlèvement de colis en point relais pendant 5j/7 de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 12h.

Difficultés de livraison à Monaco : vers de nouvelles solutions pour vos colis

Toujours dans ce but d’optimiser la distribution de colis, des aires de livraison spécifiques, reconnaissables avec le sigle PAM, ont vu le jour sur plusieurs secteurs stratégiques de la Principauté.