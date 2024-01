Difficultés de livraison à Monaco : vers de nouvelles solutions pour vos colis

Plusieurs internautes se sont plaints de sites internet qui ne reconnaîtraient pas le code postal monégasque.

Sur le réseau social Facebook, l’heure est à l’incompréhension. « Ce code est toujours déclaré inconnu lors de commandes sur internet », s’étonne un internaute à propos du code postal monégasque : 98000. Un code adopté par la Principauté dans les années 60, propre au système français, censé aider à rationaliser le tri et la distribution du courrier. Le service postal monégasque dépend donc entièrement de ce code, unique pour l’ensemble du territoire.

« Certains opérateurs (distributeurs de colis, ndlr) n’ont pas ouvert le code postal à Monaco. Si ils ne veulent pas venir à Monaco, ils le bloquent », nous explique Marc Lea, directeur de la Branche Services Courrier Colis à La Poste Monaco. Ce dernier ajoute que les marchands, le plus souvent hors de la France, peuvent également bloquer le code postal monégasque : « Ils considèrent Monaco comme l’international et cela engendre des frais supplémentaires pour acheminer les commandes des clients ».

De retour sur Facebook, certains trouvent alors des solutions. « Parfois, je marque 06240 Monaco et ça marche », plus loin confirmé par un second utilisateur : « Moi aussi, 06240 Monaco et cela fonctionne ! Pas le choix malheureusement face à cette incompréhension de certains sites. » 06240 est le code postal de la commune de Beausoleil, frontalière avec la Principauté. Une autre concernée témoigne : « Je mets 06240 Beausoleil et en complément d’adresse 98000 Monaco. Parfois, la Poste me fait un message d’erreur à la livraison, je leur explique que l’adresse est à Monaco et je suis livrée le lendemain ».

L’absence de point relais à Monaco

« Il n’y a plus de point relais en Principauté », illustre Marc Lea, qui reconnaît que la gestion de ces points de dépôt « est une métier à part entière ». Pour cause de volumes trop importants de colis ou d’avantages financiers réduits, ces points relais ferment leurs portes, en témoignent les communes de Beausoleil et Menton, où il n’en reste respectivement qu’un seul et trois, à la place de quatre et neuf plusieurs années en arrière. Aujourd’hui, la Poste Monaco livre notamment les colis émis par Colissimo ou Chronopost. D’autres opérateurs tels que Mondial Relay ont du mal à se frayer un chemin jusqu’aux boites aux lettres monégasques.

Quelles solutions ?

Face à la montée exponentielle du nombre de colis (+ 150% en quatre ans) traités à Monaco, La Poste Monaco et le Gouvernement travaillent sur des solutions concrètes. « Depuis une dizaine d’année, on se penche sur le dernier kilomètre », relate Marc Lea. Ce « dernier kilomètre », ce serait un service offert aux résidents pour acheminer leurs colis, alors centralisés en entrée de ville. « Cela devrait voir le jour entre le deuxième semestre 2024 et 2025 ». Sans oublier le contexte d’un Monaco plus vert. « L’ensemble de ces déplacements se feront en véhicules électriques », assure Marc Lea.

En 2025, La Poste Monaco investira également le nouvel Ilôt Pasteur. Un déménagement qui permettra un gain de place, de temps, mais aussi de meilleures conditions de travail pour les agents. Avec la création de ce centre de tri unique, contre deux aujourd’hui, et la gestion du « dernier kilomètre », Marc Lea le garantit : « Nous pourrons répondre à 99% de la demande ».

La reconnaissance faciale, bientôt à Monaco ?