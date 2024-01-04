Проблемы с доставкой в Монако: новые решения для ваших посылок

Ряд пользователей Интернета жалуются на сайты, которые не распознают почтовый индекс Монако.

В социальной сети Facebook царит недоумение. «При заказе через Интернет почтовый код никогда не распознаётся», — с удивлением отмечает один из пользователей, говоря о почтовом индексе Монако: 98000. Этот схожий с французской системой код был принят Княжеством в 1960-х годах, чтобы рационализировать сортировку и упростить распределение почты. Поэтому монегасская почтовая служба полностью зависит от этого индекса, который един для всей территории страны.

«Некоторые операторы (примечание редакции: почтовые службы доставки) не активировали в системе почтовый индекс Монако. Если они не хотят доставлять в Княжество, они просто-напросто блокируют его», — объясняет директор отделения почтовой корреспонденции и посылок Почты Монако Марк Леа (Marc Lea). Он добавляет, что магазины, обычно находящиеся за пределами Франции, также могут блокировать монегасский почтовый индекс: «Они считают Монако отдельным международным направлением, и это приводит к дополнительным расходам на доставку заказов клиентов».

Пользователи Facebook всё-таки находят обходные пути. Один из читателей поделился следующим опытом: «Иногда я указываю почтовый индекс 06240 Монако, и это срабатывает». Другой пользователь подтверждает, что метод рабочий: «Я тоже использую 06240 Монако, и это работает! К сожалению, других вариантов нет из-за нераспознавания некоторыми сайтами индекса Монако». Упомянутый 06240 — это почтовый индекс соседнего с Княжеством Босолея. Ещё один добавляет: «Я указываю 06240 Beausoleil и 98000 Monaco в своём адресе. Иногда возникают ошибки доставки, но после объяснения, что адрес находится в Монако, посылка доставляется на следующий день».

Отсутствие пунктов выдачи в Монако

«В Монако больше нет пунктов самовывоза», — говорит Марк Леа, признавая, что управление таким пунктом «само по себе является работой». Закрытие некоторых пунктов самовывоза, как это случилось в Босолее и Ментоне, где число точек сократилось с четырёх до одной и с девяти до трёх соответственно, обусловлено высокими объёмами посылок и низкими финансовыми показателями. Сегодня Почта Монако обслуживает посылки Colissimo и Chronopost, в то время как другим операторам, таким как Mondial Relay, трудно пробиться в монегасский сектор доставки.

Поиск решений

Из-за роста количества обрабатываемых посылок в Монако в арифметической прогрессии (на 150% за последние четыре года) Почта Монако совместно с правительством страны занимаются поиском решений. «Последние десять лет мы склоняемся к принятию так называемого «последнего километра», — объясняет Марк Леа. Этот «последний километр» предполагает создание службы доставки посылок от централизованной точки на въезде в город непосредственно жителям. «Ожидается, что этот проект будет реализован в период между второй половиной 2024 и 2025 годами». При этом не забывается и цель сделать Монако более экологичным. «Все доставки будут осуществляться на электромобилях», — добавляет Марк Леа.

В 2025 году Почта Монако также переедет в новое здание в комплексе «Ило Пастёр». Этот переезд позволит не только сэкономить время и место, но и улучшит условия труда для сотрудников. Объединение двух существующих сортировочных центров в один и оптимизация «последнего километра» позволит, по словам Марка Леа, «удовлетворить 99% потребностей клиентов».

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