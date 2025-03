AS Monaco Basket : Le prestigieux salon VIP rebaptisé « zondacrypto Lounge »

Cette nouvelle étape intervient après l'annonce plus tôt cette année de zondacrypto comme principal partenaire d'AS Monaco Basket pour la compétition EuroLeague, avec le logo de l'entreprise apparaissant sur le devant des maillots © AS Monaco Basket

La plateforme européenne de cryptomonnaies renforce sa présence dans le monde du sport en donnant son nom au salon VIP de la Roca Team, situé au cœur du Stade Louis-II.

L’AS Monaco Basket franchit une nouvelle étape dans sa collaboration avec zondacrypto, l’entreprise d’échange de devises numériques européen réglementé, déjà présente sur les maillots du club. Le prestigieux salon VIP situé au bord du terrain portera désormais le nom de « zondacrypto Lounge », symbolisant l’approfondissement de ce partenariat stratégique.

Publicité

zondacrypto devient le partenaire principal de l’AS Monaco Basket en EuroLeague

Une vision commune d’excellence et d’innovation

« L’AS Monaco Basketball est une puissance du basket-ball européen, tout comme zondacrypto est à la pointe de l’innovation et de la réglementation dans l’espace cryptographique. Nous partageons tous deux un état d’esprit avant-gardiste, repoussant les limites dans nos domaines respectifs », a déclaré Przemysław Kral, Directeur général de zondacrypto.

Cette alliance dépasse le cadre traditionnel du sponsoring sportif : « Ce partenariat n’est pas seulement une question d’image de marque. Il s’agit de jeter un pont entre les mondes de la cryptographie et du sport, en utilisant un langage universel qui trouve un écho auprès des fans. En éduquant les gens sur la crypto d’une manière passionnante et accessible, nous conduisons un impact commercial réel tout en soutenant les équipes locales et leurs communautés », a ajouté M. Kral.

De son côté, Oleksiy Yefimov, Directeur général du club monégasque, se réjouit de cette évolution : « Nous sommes fiers d’approfondir notre relation avec zondacrypto, qui s’est déjà révélé être un soutien incroyablement précieux pour l’équipe. Leur passion pour repousser les limites de l’espace cryptographique reflète nos propres ambitions sur le terrain de basket. Ensemble, nous voulons franchir de nouvelles étapes au coeur du basket-ball européen. »

Un ancrage monégasque renforcé

Le « zondacrypto Lounge » marque également l’enracinement croissant de la plateforme en Principauté. L’entreprise multiplie les initiatives locales : sponsor principal de l’événement Top Marques Monaco dédié aux supercars, partenaire de l’AS Monaco FC, nomination récente du pilote monégasque Arthur Leclerc comme ambassadeur de la marque, et lancement de son jeton natif ZND lors du Gala ZND Crypto Forum à Monaco en octobre dernier.

Le Salon Top Marques Monaco et zondacrypto font gagner une Porsche