CMB Monaco collecte plus de 40 000 euros pour la Sohn Conference Foundation

C’est la troisième année consécutive que CMB Monaco soutient une association dédiée à l’enfance.

Engagé en faveur de la responsabilité sociale, la banque monégasque a lancé une vaste campagne de collecte de dons au profit de la Sohn Conference Foundation à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre dernier.

Le projet a été rendu possible grâce à la mobilisation des collaborateurs de la CMB Monaco et de la banque elle-même qui a reversé une partie de ses commissions de trading sur une journée à l’association. Des contributions additionnelles ont été recueillies jusqu’à ce début d’année.

Au total, 41 431 euros ont pu être reversés à l’organisation qui lutte contre les cancers pédiatriques. Grâce à ce montant récolté, la Sohn Conference Foundation va pouvoir financer la recherche médicale, le traitement et les soins. La prochaine Sohn Conference, réunissant la communauté financière internationale, est d’ailleurs prévue pour le 12 juin 2025 à Monaco.

« Nous croyons fermement que la prospérité durable repose sur notre capacité à créer de la valeur non seulement économique, mais aussi sociale. En soutenant activement des initiatives solidaires comme celle-ci, nous contribuons à un avenir plus juste et plus responsable », souligne Francesco Grosoli, CEO de CMB Monaco.

Cette initiative caritative n’est pas la première qu’entreprend CMB Monaco. En l’espace de trois ans, elle a récolté près de 100 000 euros pour diverses associations dédiées à l’enfance.

