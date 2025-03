Thomas Brezzo porte la voix singulière de Monaco au cœur de l’Europe

Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, le Président du Conseil National Thomas Brezzo a représenté la Principauté lors de la Conférence Européenne des Présidents de Parlement à Strasbourg, renforçant la position diplomatique monégasque sur la scène internationale.

Les 20 et 21 mars derniers, la délégation monégasque a participé activement aux discussions portant sur trois enjeux fondamentaux : la sauvegarde de la démocratie, la garantie de la liberté d’expression en période de polarisation, et les violences contre les personnalités politiques. Thomas Brezzo a saisi cette tribune pour réaffirmer l’engagement indéfectible de la Principauté envers les valeurs démocratiques et l’État de droit, tout en exprimant sa solidarité avec l’Ukraine.

Des échanges bilatéraux stratégiques

En marge du sommet officiel, plusieurs rencontres bilatérales ont été organisées avec les délégations islandaise, suisse, luxembourgeoise et belge. Ces entretiens visaient à établir de nouvelles collaborations parlementaires, notamment par la création de groupes de travail sur des thématiques communes. Un intérêt particulier a été porté à l’intégration de l’intelligence artificielle dans le processus législatif, sujet discuté entre Cédric Braquetti, Secrétaire Général, et les représentants des autres nations.

Une diplomatie parlementaire renforcée

Le Président Brezzo a également échangé avec plusieurs homologues de premier plan, dont Yaël Braun-Pivet (Assemblée Nationale française), Dalibor Riccardi (Parlement san-marinais) et Greg Fergus (Parlement canadien). Ces discussions lui ont permis de présenter les spécificités institutionnelles monégasques et les travaux législatifs en cours.

Cette mission diplomatique s’inscrit dans la nouvelle stratégie impulsée par Thomas Brezzo, visant à amplifier la coopération interparlementaire et à faire entendre la voix distinctive de Monaco au sein du concert européen – une approche qui confirme la volonté de la Principauté de jouer un rôle actif dans les grands débats contemporains.