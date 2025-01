Logement, métro, IVG… Ce qu’il faut retenir des grandes directives du Conseil National de Monaco pour 2025

Ce 29 janvier, le Conseil National a tenu sa première conférence de presse de l’année, présidée par Thomas Brezzo.

Cette réunion a permis d’exposer les grandes lignes des projets et des priorités pour l’année à venir.

Publicité

En ouverture, Thomas Brezzo, le président de l’assemblée monégasque, a rendu hommage à Didier Guillaume, ancien ministre d’État récemment disparu. Il a salué « un grand homme d’État qui, en quelques mois à peine, aura œuvré pour faire avancer nos dossiers. On doit cette efficacité à une nouvelle manière de gouverner. Il aura montré un nouveau chemin. »

Le président du Conseil National a insisté sur la nécessité de poursuivre les projets initiés par ce dernier, notamment :

Le développement du logement domanial avec un projet d’envergure dans le quartier du Jardin Exotique.

La modernisation du centre commercial de Fontvieille, dont le projet avait été suspendu en 2023 et devait être relancé avec une nouvelle vision plus ambitieuse.

La fusion entre Monaco Info et TV Monaco.

Malgré la disparition de Didier Guillaume, Thomas Brezzo a affirmé que le Conseil National continuerait d’agir dans la direction qu’il avait tracée : « Le meilleur moyen de lui rendre hommage et de reconnaître la justesse de ses engagements est de s’y tenir. »

Thomas Brezzo © Conseil National

La qualité de vie : une priorité pour les Monégasques

Jean-Louis Grinda a plaidé pour une séance publique sur la clôture des comptes de l’État. Il a souligné la nécessité d’un contrôle renforcé des budgets afin d’assurer une meilleure transparence et d’éviter les dépassements non encadrés : « Pour nous, il s’agit de contrôler l’action de l’État sur les budgets que nous avons votés. Il est indispensable d’obtenir une séance publique. C’est l’exercice normal de la démocratie dans notre pays, pour éviter notamment des dépassements de crédit, qui ne sont encadrés par aucun texte. »

L’un des points importants pour 2025 concerne l’amélioration de la qualité de vie des Monégasques et des résidents. Une consultation menée récemment a révélé que 63 % des Monégasques et 75 % des plus de 65 ans considèrent ce sujet comme une priorité : « Nous exigeons un schéma directeur, une meilleure gestion des délais et des coûts des chantiers, ainsi qu’une programmation plus efficace. »

L’étude d’un projet de métro reliant Monaco à la métropole, une idée défendue par Didier Guillaume, sera également poursuivie.

Cambriolages, délinquance, vols, stupéfiants… La Sûreté Publique de Monaco tire le bilan 2024 et annonce les nouveaux projets pour 2025

©Conseil National

Les inquiétudes autour du secteur du BTP

Le président de la Commission des Finances et de l’Économie Nationale, Franck Julien, a mis en garde contre un ralentissement brutal du secteur du BTP : « Une baisse de recettes est prévue, notamment avec l’arrêt de l’opération Mareterra. On a de gros chantiers qui s’arrêtent simultanément. Nous allons avoir le secteur du BTP qui va souffrir dans les deux ans qui viennent, car le changement de rythme est trop brutal. On va le subir dans le budget et les acteurs vont être dans la contrainte, car ce sont des opérations qui prennent du temps entre la décision et la mise en œuvre. »

« Nous sommes au creux de la vague alors que nous avions connu une forte période d’activité. Le BTP est un pilier fort de notre économie et il va falloir songer à relancer la machine pour que cette période soit la plus courte possible. »

Il a également insisté sur l’importance d’un meilleur équilibre budgétaire et d’une diversification économique : « Il faut envisager un meilleur contrôle au niveau des dépenses. Il faudra aussi être créatif au niveau des recettes. Il faut continuer à asseoir la souveraineté de Monaco et ça ne peut passer que par une indépendance budgétaire et économique. Il faut s’appuyer sur le secteur privé et lui donner les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse s’épanouir. Ça passe par une modernisation des droits des sociétés. C’est un point essentiel. Il faut offrir un terreau fertile pour les sociétés, pour le développement économique. »

Un projet de loi sur les soins palliatifs

Le projet de loi 1081 sur le développement des soins palliatifs était au cœur des discussions aujourd’hui : « Ce projet de loi va susciter des discussions et des échanges avec le Gouvernement. C’est un sujet qui nécessite beaucoup d’humilité dans l’approche, un sujet sensible qui concerne la fin de vie. Ce qui est important, c’est que sur ce sujet-là, tous les élus doivent être le mieux informés possibles. On va mettre en place des rencontres avec des associations, avec des médecins, le diocèse de Monaco, qui a un avis sur la question, et avec Jean Leonetti, qui avait fait avancer le sujet en France. »

La priorité nationale

Mikaël Palmaro, à son tour, a exprimé des inquiétudes sur l’application de la priorité nationale à l’embauche : « Nombre de Monégasques viennent me voir sur le non-respect de la priorité nationale. Ils nous alertent sur le fait qu’ils n’ont pas de retours sur un quelconque refus. Il y a des pistes à améliorer pour pouvoir faire comprendre que cette priorité nationale est un droit. Pour les candidats prioritaires, il faudrait qu’ils puissent avoir à chaque fois un motif de refus. Nous sommes motivés pour travailler dans ce sens. Didier Guillaume, à la dernière séance publique, avait dit qu’il allait se pencher sur la question, j’attends un retour du Gouvernement là-dessus. »

©Conseil National

Redonner de l’attractivité à la Place des Moulins

Ensuite, Corinne Bertani, vice-présidente pour le commerce et l’attractivité pour la Commission des Finances et de l’Économie, a insisté sur l’importance de revitaliser certains quartiers : « Concernant le centre commercial de Fontvieille, nous avons un engagement pour un projet 2025, nous y croyons. En attendant, les actuels commerçants du centre commercial sont dans la souffrance et attendent plus que tout ce nouveau projet. »

Concernant la Place des Moulins, elle a déclaré : « Nous n’avons jamais voulu autre chose qu’un projet qualitatif à un prix raisonnable. Nous souhaitons redonner de la vie à cette place, donner aux résidents et aux Monégasques l’envie de venir et de se sentir bien. Nous n’avons en aucun cas besoin d’un budget pharaonique. »

Puis, Maryse Battaglia, présidente de la Commission du Logement, a évoqué : « Sur la Commission du Logement, nous sommes sur le bon chemin, puisque nous avons une programmation d’agence domaniale qui a été acceptée par le Gouvernement. Celle-ci doit nous être présentée avant la fin de l’année 2025. Le Gouvernement doit aussi nous présenter un plan national de logement ajusté. Nous attendons aussi la publication du guide du locataire. Ce guide locataire devait être présenté au Conseil National en octobre dernier. »

« L’image de Monaco n’est pas celle qu’elle devrait être »

Fabrice Notari, président de la Commission des Relations Extérieures, a mis en avant un problème de perception de Monaco à l’international : « L’image de Monaco n’est pas celle qu’elle devrait être, c’est un constat que nous avons fait à l’étranger. On essaie de renforcer une forme de lobbying pour montrer que Monaco a d’autres spécificités, qui sont souvent mal comprises. », a-t-il expliqué. « Nous avons mis en place de nouvelles directions avec d’autres parlements. Nous sommes allés à Andorre, par exemple, pour signer une charte pour renforcer nos relations ».

Le Conseil National compte ainsi travailler avec les autres petits États, (pays qui comptent moins d’un million d’habitants) afin de renforcer leur parole face aux plus grands États dans les diverses institutions internationales : « Ça nous permet d’avoir une parole plus forte. Nos actions vont permettre d’améliorer notre image à l’étranger. »

Baisser la limitation de vitesse

Le Conseiller National, Philippe Brunner, a rappelé le combat contre l’insécurité routière, devenu une préoccupation essentielle dans le pays suite aux dramatiques accidents survenus les deux dernières années : « La sécurité routière est une de mes priorités avec un impératif : la baisse de la limitation de vitesse et les corollaires qui vont avec : la consommation d’alcool et de stupéfiants. Nous allons mettre toute notre énergie pour travailler avec le Gouvernement, avec la police, pour essayer, certainement par des moyens qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, de rendre les sorties nocturnes tolérables, pour ne pas dire sûres. »

Vers une protection des données renforcée

Nicolas Croesi a abordé la question du numérique en revenant notamment sur la protection des données personnelles : « C’est une avancée majeure pour la législation monégasque. Notre droit répond aux plus hauts standards. Dans la pratique, notre législation est à jour. »

Puis, il a abordé un nouveau texte à l’étude au sein de la commission, le projet de loi 1093 : « Ce texte a trois objectifs : mettre à jour, actualiser la loi sur la Principauté numérique, il inspirera des dispositions européennes dites eIDAS et aura comme objectif d’introduire le portefeuille d’identité numérique, une sorte de coffre-fort numérique pour stocker des documents administratifs. »

Plus généralement, il a affirmé suivre attentivement le développement des services numériques en Principauté et la modernisation des services publics : « Un travail conséquent a été fait. On estime qu’aujourd’hui d’autres services devraient également être concernés. » Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer ce développement, soulignant que Monaco a du retard.

L’IVG et « l’assistance aux personnes à mourir »

Enfin, deux autres sujets concernant la santé, à la fois sensibles et fondamentaux, ont conclu ce tour de table : l’IVG et « l’assistance aux personnes à mourir ». Thomas Brezzo a ajouté : « L’IVG est un sujet qui est sensible, mais on ne peut pas aujourd’hui continuer à éluder le sujet. On connaît bien évidemment les difficultés de ce texte-là. Ce qui est certain, c’est que chaque élu sera libre de voter ou pas cette proposition de loi. »

Le Prince Albert II célèbre les 70 ans de Télé Monte-Carlo