Le Prince Albert II et la Princesse Caroline honorent l’héritage des Grimaldi dans les Ardennes

Le Prince Albert II a écourté sa visite officielle dans les Ardennes pour se rendre à Rome et honorer la mémoire du Pape François.

En visite officielle dans les Ardennes les 24 et 25 avril 2025, le Prince Albert II et la Princesse Caroline ont rendu hommage aux liens historiques unissant la Principauté à la région française.

La disparition du pape François, le lundi de Pâques, a contraint le Prince Albert II de Monaco à écourter sa visite officielle dans les Ardennes, initialement prévue sur deux jours, afin de se rendre à Rome. Malgré le deuil, le souverain a tenu à maintenir ses engagements, la semaine dernière, en répondant à l’invitation de Noël Bourgeois, président du Conseil départemental des Ardennes. Un déplacement qui s’inscrit dans la volonté du Prince de renforcer les liens historiques entre Monaco et les territoires français ayant appartenu aux Grimaldi.

Le Prince Albert II renoue avec l’histoire des Grimaldi dans les Ardennes

Accompagné de la Princesse Caroline de Hanovre, le Prince a d’abord fait un arrêt à Charleville-Mézières, au Musée de l’Ardenne, où il a visité l’exposition « Comtes de Rethel, ducs de Mazarin, princes de Monaco ». Une halte a ensuite suivi au musée Rimbaud, avant un accueil républicain à l’Hôtel du Département.

Conçue en partenariat avec les archives du Palais, les Archives nationales et départementales de la Marne et la Bibliothèque nationale de France, cette dernière retrace les liens historiques entre les princes monégasques et le Comté-duché de Rethel Mazarin. © Michaël Alesi / Palais princier

L’après-midi s’est poursuivie à La Cassine, puis à Vendresse, avec la mise en valeur de deux nouveaux sites intégrés au réseau historique des Grimaldi. À Lametz, village lié à Caroline Gibert, épouse du prince Florestan Ier, le Prince Albert II et la Princesse d’Hanovre ont rendu hommage aux ancêtres de la famille en se recueillant sur leur sépulture. Une plaque commémorative a également été inaugurée au château local.

Sépulture de Caroline Gibert et Florentin Ier © Michaël Alesi / Palais princier

© Michaël Alesi / Palais princier

Le lendemain, à Rethel, le Prince a dévoilé un nouveau panneau Grimaldi et hissé les couleurs monégasques, accompagné de l’hymne national. La cérémonie s’est conclue devant le château Mazarin, ancien siège du duché éponyme, avec des discours en présence des habitants. Les visites prévues à Château-Porcien et Arnicourt, annulées en raison du départ anticipé du Prince Albert II et de la Princesse de Hanovre, seront reprogrammées. Aucune date n’a été communiquée pour le moment.

