Le Prince Albert II renoue avec l’histoire des Grimaldi dans les Ardennes

À l’occasion d’une exposition exceptionnelle, le Prince Albert II effectuera une visite officielle dans les Ardennes les 24 et 25 avril, renforçant les liens historiques qui unissent la Principauté à cette région française depuis plus de deux siècles.

Le Prince Albert II de Monaco poursuit son « tour de France » des lieux historiquement liés à la famille Grimaldi. Après avoir visité Chaumont-Porcien en 2018, il revient dans les Ardennes pour une visite officielle de deux jours accompagné de la Princesse de Hanovre. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Comtes de Rethel, Ducs de Mazarin, Princes de Monaco. Une histoire ardennaise (Xe-XIXe siècles) » qui se tient au Musée de l’Ardenne jusqu’au 8 juin.

« J’ai commencé mon ‘tour de France’ des lieux historiquement liés à ma Famille et à la Principauté il y a maintenant près de quinze ans, en 2011 à Saint-Lô, en Normandie », rappelle le Prince Albert II dans une interview au Département. « Depuis, les chemins de la mémoire et de la ‘communauté de destin’ qui lie la France et Monaco m’ont mené de la Bretagne à l’Alsace, à l’Auvergne, en passant par le Poitou ou la Catalogne. »

Une histoire de mariage et d’héritage

Les liens entre Monaco et les Ardennes remontent à la fin du XVIIIe siècle. « C’est une histoire de mariage », explique le Prince Albert II. « En 1777, mon aïeul le futur Prince Honoré IV a épousé Louise d’Aumont, héritière des titres et des territoires du cardinal Mazarin, principal ministre du roi de 1643 à 1661. En 1663, le duché de Rethel, qu’il avait acquis en 1659 auprès du duc de Mantoue, devient le duché de Mazarin pour la nièce et le neveu du cardinal, le duc de La Meilleraye. Par succession, ce morceau d’Ardenne arrive chez les Grimaldi à la fin du XVIIIe siècle. »

Cette connexion historique explique pourquoi le chartrier des comtes de Rethel est conservé depuis 1880 au sein des Archives princières de Monaco, un fait peu connu des Ardennais.

Une visite aux multiples facettes

Au programme de cette visite officielle : la découverte de l’exposition au Musée de l’Ardenne, un accueil à l’Hôtel du département, puis des visites de lieux historiques liés à l’histoire de la famille Grimaldi comme La Cassine à Vendresse, Lametz, et Rethel.

Le Prince Albert II précise le sens de sa démarche : « Mon souhait n’est évidemment pas de faire renaître, avec l’expression d’une nostalgie, un ancien régime politique totalement révolu pour la France, mais d’utiliser l’histoire comme un terreau, qui permet, pour mon pays et moi-même, d’avoir des relations privilégiées avec certaines collectivités françaises. »

De nouvelles coopérations culturelles en perspective

Cette visite pourrait ouvrir la voie à d’autres coopérations culturelles. « J’ai toujours un regard bienveillant sur les dossiers qui me parviennent de ces territoires », affirme le Prince Souverain. « Evidemment, les ressources, comme partout, ne sont pas illimitées, et il faut que l’on garde des critères d’intervention légitimes, mais c’est toujours un plaisir de donner des coups de pouce pour que les projets de valorisation du patrimoine voient le jour. »

La Famille Princière de Monaco renoue avec ses racines historiques en Bretagne et Normandie

Le Prince Albert II n’est pas étranger à cette région de France : « Les Ardennes sont proches de l’Aisne, donc de Marchais. Mon aïeul le Prince Charles III et son épouse Antoinette de Mérode, qui était belge d’origine, ont acquis ce domaine en 1854. Je suis donc familier de ces grands horizons de la France du Nord et de l’Est, et j’aime m’y ressourcer. »

L’exposition, fruit de trois années de recherche, présente des documents et œuvres d’art exceptionnels, pour la plupart jamais montrés au public, provenant notamment des Archives du Palais de Monaco et de la Bibliothèque nationale de France.