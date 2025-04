Monaco trace la route : Points clés du premier World Yachting Summit

Le tout premier World Yachting Summit à Monaco a offert un puissant mélange d’innovation, de durabilité et de vision stratégique alors que les leaders de l’industrie traçaient une nouvelle voie pour le secteur du yachting de luxe.

L’émergence de Monaco comme centre mondial du yachting a occupé une place centrale lors du sommet. Le Directeur Général Adjoint de la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, Albert Manzone, a exposé la formule du succès de la principauté : stabilité politique sous 700 ans de leadership de la famille royale, connectivité stratégique et diversification économique. Cette approche holistique a transformé Monaco en ce que M. Manzone a qualifié de « destination de luxe de classe mondiale, » offrant de précieuses leçons pour les marchés émergents.

Bernard D’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco, a renforcé la position de Monaco comme étant bien plus qu’un simple port de luxe. Le club a élargi ses services au-delà des prestations traditionnelles pour membres afin d’embrasser l’éducation, l’innovation et les initiatives de durabilité comme le Monaco Energy Boat Challenge et le SeaIndex – un outil développé avec UBS qui mesure les émissions de CO2 et offre des incitations pour les navires écologiques.

Naviguer à travers les défis de l’industrie

« L’optimisme prudent » a caractérisé l’évaluation de l’avenir de l’industrie du yachting lors du sommet. Bien que le secteur montre une résilience avec un marché mondial évalué à 55 milliards de dollars en 2024 (projection de 68 milliards de dollars d’ici 2030), il fait face à des vents contraires significatifs : pressions réglementaires, évolution démographique et surveillance accrue de l’impact environnemental.

Les experts de l’industrie ont souligné le besoin crucial d’efforts de lobbying unifiés pour remodeler la perception publique. Dans un panel intitulé « Comment faire du lobbying pour le yachting : transformer une industrie vilipendée en perception positive », les intervenants ont souligné l’importance de suivre le modèle de l’aviation privée avec un plaidoyer centralisé, proposant un organisme de lobbying à l’échelle européenne pour promouvoir la durabilité et coordonner les messages.

L’Impératif de durabilité

Olivier Wenden, Vice-Président et Directeur Général de la Fondation Prince Albert II de Monaco, a livré peut-être le message le plus résonnant du sommet dans son discours d’ouverture : « La durabilité n’est définitivement plus une option. Nous sommes à un tournant de l’histoire humaine. » Il a souligné que la crise est fondamentalement « une question humaine » nécessitant une action urgente du secteur privé.

Ce sentiment a trouvé écho tout au long des sessions techniques où les experts ont exploré des voies réalistes vers la décarbonisation. Plutôt que d’attendre des solutions parfaites, l’industrie doit poursuivre des gains immédiats grâce à l’efficacité énergétique, la modernisation des navires existants et des systèmes de bord plus intelligents.

Giovanna Vitelli, Présidente du Groupe Azimut Benetti, a appelé à la transparence et à des métriques standardisées dans son discours sur « Durabilité : Usages et Abus ». Elle a souligné les réalisations de son entreprise avec des réductions d’émissions allant jusqu’à 40% grâce à des technologies pratiques comme l’optimisation de la coque, la propulsion hybride et les carburants renouvelables.

L’expérience client de demain

Alors que la richesse se transmet aux générations plus jeunes, le sommet a révélé un profond changement dans les préférences de luxe. Le panel sur « Les Nouvelles Propositions de Style de Vie du Yachting » a décrit une évolution s’éloignant de la consommation ostentatoire vers le « slow yachting » – se concentrant sur des expériences significatives, le bien-être et la connexion environnementale.

L’Amérique mène la demande sur le marché des charters en évolution, avec des clients recherchant de plus en plus des voyages personnalisés et axés sur l’expérience. Les plateformes numériques simplifient la location de yachts tandis que des destinations émergentes comme la Turquie et la Mer Rouge gagnent en popularité aux côtés des favoris traditionnels de la Méditerranée.

Le World Yachting Summit s’est conclu avec l’engagement de se réunir à nouveau à Dubaï en 2026, reflétant l’expansion des horizons mondiaux de l’industrie tout en maintenant la position de Monaco comme foyer spirituel de l’innovation dans le yachting de luxe.