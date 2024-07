Le Prince Albert II découvre le futur du yachting à la 11e édition du Monaco Energy Boat Challenge

Le gagnant du Monaco Energy Boat Challenge a reçu une bourse de la Fondation Prince Albert II.

L’édition 2024 du Monaco Energy Boat Challenge s’est tenue du 1er au 6 juillet avec, pour son dernier jour, un invité surprise : le Prince Albert II.

Des centaines d’étudiants en ingénierie, représentant 40 universités et 25 nations, ont fait le déplacement en Principauté pour cette compétition unique en son genre. L’enjeu ? Présenter leurs prototypes et rencontrer les plus grands acteurs de l’industrie du yachting.

© Michael Alesi / Palais Princier

Imaginer le futur du yachting

Organisé par le Yacht Club de Monaco en collaboration avec la Fondation Prince Albert II, ce challenge repose sur les valeurs de l’innovation et de la durabilité. Depuis 2014, il s’inscrit dans la démarche « Monaco, Capital of Advanced Yachting, » en associant énergies alternatives, design et conception de coques.

Les nombreux participants sont invités à fusionner nouvelles technologies, matériaux novateurs et systèmes de propulsions alternatifs qui réduisent l’impact environnemental aux performances nautiques. Cela implique l’utilisation d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire, l’hydrogène ou encore l’électricité pour propulser les embarcations.

Récompenser les meilleures équipes

Un panel de jury professionnel était présent lors de conférences techniques et visites des bateaux de l’industrie. Mais ils ont surtout décerné cinq prix, dont le très prisé prix de l’innovation, remporté par Sea Sakthi, celui de l’écoconception gagné par TSB Energy Portugal ainsi que le coup de cœur du jury qui revient à Poseidon – INOCEL.

Le titre de Champion du Monaco Energy Boat Challenge 2024 a été délivré aux Grecs de Oceanos – NTUA. Et les inscriptions sont déjà ouvertes pour 2025 !