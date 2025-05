À Monaco, comment les grands projets d’infrastructures propulsent l’économie locale ?

Lors d’une conférence organisée à MonacoTech, les principaux acteurs des grands chantiers monégasques ont dévoilé comment ces investissements massifs façonnent l’avenir économique du territoire.

« Que serait Monaco sans le Casino et son carré d’Or, sans Fontvieille ? Sûrement pas le pays que l’on connait », a lancé Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board (Meb) en guise d’introduction à la salle le mardi 13 mai. Le partenaire du Groupe Nice-Matin, a lancé les débats dans le cadre de cet évènement porté par le Club Eco Monaco.

Un tiers du budget de la Principauté est aujourd’hui consacré aux infrastructures : un choix stratégique qui génère un effet multiplicateur sur l’économie locale. Pour Céline Caron Dagioni, Conseillère de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, l’importance de ces investissements crée un cercle vertueux : TVA, charges sociales et impôts sur les bénéfices renforcent les finances publiques tout en favorisant les entreprises monégasques impliquées dans ces projets. « Un euro de commande publique est un euro qui va se démultiplier dans diverses sources de recettes pour l’État et assurer ainsi son modèle social », a-t-elle affirmé lors de son intervention.

La conférence s’est déroulée dans les locaux de MonacoTech © MEB / P.H. Sébastien Darrasse

Trois chantiers centraux

Le renouveau du carré d’or : un pari réussi pour la SBM

La transformation du quartier emblématique du Casino, initiée en 2014, illustre bien cette dynamique. Olivier Bernard, directeur du développement immobilier de Monte-Carlo SBM, a révélé des chiffres impressionnants : « Cette rénovation a permis de faire passer en 10 ans le prix moyen d’une chambre à l’Hôtel de Paris de 380 à 740 euros et dans l’immobilier locatif, le chiffre d’affaires est passé de 28 millions à 135 millions d’euros ». Ces nouvelles infrastructures génèrent désormais 20 millions d’euros supplémentaires de TVA annuelle.

La Société des Bains de Mer dresse son annuel bilan financier

Mareterra : l’extension territoriale comme vecteur de croissance

L’extension en mer, achevée avec six mois d’avance sur le calendrier prévu, s’inscrit dans une vision centenaire de développement territorial. Ce projet privé, coordonné avec l’État, a mobilisé 300 entreprises et plus de 5 000 employés. Guy-Thomas Levy-Soussan, administrateur délégué du projet, a insisté sur l’équilibre trouvé entre l’ambition économique et les préoccupations environnementales.

Mareterra, l’extension maritime de Monaco qui fascine et divise la presse internationale

Le futur CHPG : un atout pour l’attractivité

Troisième employeur de Monaco, avec 25 millions d’achats auprès de fournisseurs monégasques chaque année, le nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace incarne bel et bien l’un des poumons économique local. Sa directrice, Benoite Rousseau de Sevelinges, a mis en avant les forces de cet établissement moderne, destiné à renforcer l’attractivité de Monaco auprès d’une clientèle internationale fortunée, tout en améliorant l’offre de soins pour les résidents.

Le Prince Albert II inaugure le Bâtiment Belvédère au CHPG