La Société des Bains de Mer dresse son annuel bilan financier

« Le résultat 2023/2024 s'inscrit dans la continuité du précédent et valide la pertinence de nos offres et la force de notre positionnement, dans un marché hautement concurrentiel » déclare Stéphane Valeri @ Monte-Carlo SBM – Alain Duprat

Ce mercredi, Stéphane Valeri, Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer, a évoqué lors d’une conférence de presse les chiffres marquants de l’année 2023/2024 pour le Groupe SBM.

Un bilan très positif pour cette année écoulée au sein de la SBM avec le meilleur résultat financier de l’histoire du groupe ! Stéphane Valeri confirme un chiffre d’affaires en croissance de 6% avec 704 millions d’euros ainsi qu’un résultat opérationnel en hausse de 1,4 million d’euros avec 73,6 millions d’euros, malgré des ambitions moins élevées que l’année précédente puisque la SBM a eu davantage d’investissements en 2023/2024.

Publicité

« Nous sommes satisfaits du haut niveau de performance de notre groupe. Ces résultats confirment la solidité de notre modèle économique qui s’appuie sur la complémentarité de nos activités. Que ce soit les jeux, l’hôtellerie-restauration ou l’activité locative, chaque secteur contribue à la croissance du chiffre d’affaires, avec des synergies probantes.

La nouvelle Gouvernance de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dans le cadre de la réorganisation amorcée au début de l’exercice, produit indéniablement des effets positifs sur notre activité, tout en prenant en compte la mise en place de deux nouvelles directions, celle du développement international et celle du développement immobilier, qui récolteront à moyen terme les fruits de leurs investissements » a-t-il déclaré.

La place du Casino de Monte-Carlo @ Monte-Carlo SBM

Le secteur immobilier

Selon M. Valeri, le secteur locatif est nettement le bon élève de la SBM. Grâce à l’augmentation du prix moyen des loyers ainsi qu’un taux d’occupation du parc locatif proche de 100%, il est le grand pourvoyeur du groupe en passant de 83,7 à 90,8 millions de revenus opérationnels.

« Cette année, le chiffre d’affaires des activités locatives était en hausse de 9% à 135,4 millions d’euros porté par un taux d’occupation optimisé et l’impact positif de l’indexation des loyers » précise-t-il.

Le secteur hôtelier

Pour les recettes hôtelières, la SBM bénéficie d’une hausse de 6% avec 345,1 millions d’euros, grâce à une augmentation de près de 8% du prix des chambres et d’une saison estivale particulièrement réussie qui s’est également prolongée sur le deuxième semestre d’exploitation. De quoi remercier une fidèle clientèle venant des États-Unis et du Canada en première position, puis de France et du Moyen-Orient et enfin du Royaume-Unis, d’Irlande et de Suisse.

« Si nous faisons la répartition, la Direction financière nous dit qu’il est très complexe d’affecter précisément les frais généraux entre hôtels et restaurants car il y a certains postes qui travaillent pour les deux, mais nous pouvons le dire, globalement nous gagnons de l’argent en louant des chambres et nous en perdons dans la gestion de nos restaurants » explique le Président-Délégué du groupe.

Le secteur de la restauration

Entre les ouvertures du nouveau Café de Paris et de l’Amazónico, la promotion des établissements, les soirées de « soft opening » pour le personnel ainsi que l’augmentation des frais de personnel en lien avec la croissance de l’activité et la recherche de l’excellence dans la qualité de service, plusieurs millions ont été investis cette année sans bénéfices.

La nouvelle brasserie Café de Paris @ Monte-Carlo SBM

Bien que le secteur de la restauration représente un coût considérable pour le groupe, le retour sur investissement est bel et bien prévu pour les années à venir avec l’excellent démarrage des deux nouveaux établissements cités précédemment, notamment grâce au Grand Prix.

« Le Café de Paris et l’Amazónico ont eu des résultats tout à fait exceptionnels durant ce Grand Prix. Nous avons également ouvert le Maona en juillet dernier. D’ailleurs, toute la Scuderia Ferrari a privatisé les lieux jeudi dernier. Le Grand Prix amène des retombées incroyables sur le plan de l’image mais aussi de l’économie et les performances de la SBM ont été à la hauteur de la victoire de Charles Leclerc »

Le nouveau restaurant festif l’Amazónico @ Monte-Carlo SBM

Restaurant japonais, Moods, musée… 5 grands projets de la SBM pour 2024

Le secteur des jeux

Dans un contexte où les règles internationales sont devenues plus drastiques pour les jeux d’argent, la SBM s’est vue refuser de nombreux clients au Casino lorsqu’elle n’avait pas une garantie absolument de la provenance de leurs fonds. Une restriction qui a privé le groupe de plusieurs dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires.

« Nous avons dû refuser de très gros clients qui ne correspondaient plus aux normes. Cela est donc remarquables que le secteur des jeux ait progressé de 215 à 221,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous ciblons désormais le bon montant de l’invitation par rapport au potentiel réel des dépenses du client. Nous avons également été beaucoup plus drastiques sur les prêts, avec donc beaucoup moins d’impayés qu’avant » explique Stéphane Valeri.

La place du Casino de Monte-Carlo @ Monte-Carlo SBM

Projets et ambitions

Pour la première fois dans l’histoire du groupe, la SBM a acquis un hôtel à l’étranger : le Palace des Neiges à Courchevel 1850. L’ambition de M. Valeri ? En faire le plus beau palace des Alpes.

« Notre objectif est de livrer l’hôtel pour l’hiver 2026. Ce qui est important c’est que la SBM réussisse cette première implantation à l’étranger et qu’elle livre un hôtel de très haut niveau en qualité, avec un spa incroyable et des suites exceptionnelles. Courchevel est pour nous incontestablement la bonne implantation pour une clientèle internationale de très haut niveau, qui peut être aussi la nôtre à Monaco ».

La SBM a également signé avec le groupe Dream International, l’un des leaders mondiaux des restaurants festifs de luxe, pour créer ensemble une marque monégasque de restaurants dont la première ouverture se fera à Dubaï en 2025. Il s’agira d’un restaurant monégasque d’inspiration méditerranéenne, aussi bien dans la cuisine que dans la décoration.

Pour autant, Monaco reste la priorité pour Stéphane Valeri avec la rénovation de nombreux établissements, dont l’hôtel Hermitage et le Monte-Carlo Bay. Un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros à l’issue des travaux.

Pour cette nouvelle année 2024/2025, le prévisionnel est aussi élevé que l’année écoulée, avec de nombreuses festivités et projets immobiliers à venir en Principauté.

Le restaurant Blue Bay Marcel Ravin inauguré par le Prince Albert II