Plus de 800 personnes pour inaugurer Amazónico Monte-Carlo

La nouvelle adresse festive de la Place du Casino deviendra rapidement un incontournable des rendez-vous prestigieux.

La Principauté s’est embrasée d’une aura festive le jeudi 4 avril pour célébrer l’inauguration de la nouvelle adresse de la Société des Bains de Mer (SBM). L’événement, gracieusement présidé par le Prince Albert II et la Princesse Charlène, a marqué l’arrivée d’Amazónico Monte-Carlo, la fusion parfaite entre culture gastronomique sud-américaine et l’élégance monégasque.

Plus de 800 convives, parmi lesquels des personnalités monégasques et internationales de renom, ont été transportés dans un cadre idyllique. Sous les étoiles scintillantes de Monte-Carlo, l’atmosphère vibrante de la jungle sud-américaine s’est matérialisée avec éclat au sein des convives.

Monte-Carlo SBM / Amazonico Monte-Carlo Monte-Carlo SBM / Amazonico Monte-Carlo

Des spécialités culinaires aux cocktails exotiques, en passant par la musique enivrante et les danses enflammées, chaque élément de l’expérience Amazónico Monte-Carlo était une célébration de l’exotisme et du raffinement.

« Le cercle très sélect »

Stéphane Valeri, Président-Délégué de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, a souligné l’importance de l’arrivée d’Amazónico Monte-Carlo dans le paysage gastronomique de la Principauté : « Ce soir, nous sommes réunis sur le toit du Café de Paris, rénové de fond en comble, pour célébrer l’arrivée monégasque d’une marque emblématique dans le domaine de la restauration de luxe. Après avoir conquis Madrid, Londres et Dubaï, Amazónico Monte-Carlo rejoint le cercle très sélect des destinations de renommée mondiale, renforçant ainsi l’attrait et le potentiel de notre resort. »

De son côté, Ferit F. Sahenk, Président et CEO du groupe Dogus, a exprimé sa confiance en l’avenir radieux d’Amazónico Monte-Carlo : « Je suis enchanté de me retrouver dans un lieu aussi emblématique, offrant une vue imprenable sur la sublime Place du Casino et l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Avec un emplacement aussi privilégié, le succès d’Amazónico est assuré. En tant que partenaire de la Société des Bains de Mer, nous sommes fiers de contribuer au rayonnement de Monaco. Je suis convaincu qu’Amazónico dépassera toutes nos attentes. »

L’arrivée d’Amazónico Monte-Carlo marque un tournant dans le paysage gastronomique et économique de Monaco, offrant une expérience inédite qui allie luxe, exotisme et raffinement.

Infos pratiques

Amazónico Monte-Carlo – Place du Casino – MC 98000 Monaco

Ouverture : Tous les soirs de 18h à 4h du matin

Réservations : Amazónico Monte-Carlo