Le Prince Albert II et la Princesse Caroline couronnent Simba le Basenji à l’Exposition Canine Internationale de Monaco 2025

Les 10 et 11 mai derniers, l’Exposition Canine Internationale de Monaco s’est tenue sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille. Un événement de prestige qui a vu concourir pas moins de 1430 chiens représentant 26 pays et 262 races différentes.

En présence du Prince Albert II, de la Princesse Caroline et de Melanie-Antoinette de Massy, le jury composé de neuf experts européens a évalué les candidats selon des critères rigoureux portant sur leur physique, leur comportement et la rareté de leur race.

C’est finalement Simba, un Basenji, qui a remporté le premier prix de cette édition 2025. Un Welsh Corgi Pembroke a décroché la deuxième place, tandis qu’un Teckel nain à poil ras a complété le podium.

Fondée en 1927 par la Princesse Charlotte et aujourd’hui présidée par Melanie-Antoinette de Massy à la Société Canine de Monaco, cette manifestation cynophile continue de s’imposer comme une référence incontournable dans le calendrier monégasque, et sert même de qualification pour Crufts, soit le plus grand concours canin au monde selon le Livre Guinness des records.

La prochaine édition de l’Exposition Canine Internationale de Monaco attend les propriétaires et passionnés de chiens sur ses rings les 9 et 10 mai 2026 !

Ce week-end, Monaco se transforme en paradis canin pour l’Exposition 2025 !

© Direction de la Communication / Philippe Fitte

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène présents à l’Exposition Canine Internationale 2024 de Monaco