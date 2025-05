Ce week-end, Monaco se transforme en paradis canin pour l’Exposition 2025 !

L’Exposition Canine Internationale revient au Chapiteau de Fontvieille les 10 et 11 mai 2025, avec une participation sans précédent qui devrait surpasser le cap de l’édition 2024.

Qui a dit que seules les stars de cinéma avaient droit aux tapis rouges ? À Monaco, les queues qui frétillent et les museaux qui brillent ont aussi le droit à leur heure de gloire sous les projecteurs ! La crème de la crème du monde canin envahit le Chapiteau de Fontvieille les 10 et 11 mai 2025 !

Le Couple Princier a répondu présent lors de l’Exposition Canine Internationale de Monaco 2024 © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Plus de 1 400 champions à quatre pattes, représentant 262 races et 26 pays, se réunissent pour des défilés de fourrure le temps d’un week-end. Organisé par la Société Canine de Monaco et présidé par Mélanie-Antoinette de Massy, ce concours transforme les toutous en véritables célébrités.

Un pedigree qui fait japper d’envie

Les juges internationaux, lunettes sur le nez et carnet de notes à la main, scruteront la démarche de nos amis à quatre pattes de 9h à 18h. Après une édition 2024 de consécration pour un Berger Australien, sous l’œil bienveillant du Couple Princier, c’est cette année le Berger Picard qui sera mis à l’honneur.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène présents à l’Exposition Canine Internationale 2024 de Monaco

Dans une avancée significative, l’exposition de Monaco a obtenu le statut de compétition qualificative pour Crufts – considéré comme les Jeux Olympiques des expositions canines qui se déroule chaque année en Angleterre à Birmingham. Les gagnants de Monaco avancent automatiquement à ce prestigieux concours britannique, une distinction réservée à très peu d’expositions internationales.

Informations pratiques

Pendant deux jours, les visiteurs peuvent assister à des démonstrations, découvrir différentes races et échanger avec des éleveurs du monde entier. L’Exposition Internationale Canine 2025 aura lieu les 10 et 11 mai au Chapiteau de Fontvieille. Comme l’année dernière, le prix de l’entrée devrait être de 10 euros pour les adultes et sera gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour le programme complet, consultez le site officiel du Monaco Kennel Club.

