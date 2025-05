Le Prince Albert II reçoit le P.A.M. Awards 2025

La distinction a été décernée au Prince Albert II, avec le titre de « Champion of Peace and Humanitarian Assistance » © Michaël Alesi/Palais Princier

Le Prince Albert II s’est vu remettre le prestigieux P.A.M. Awards 2025, décerné par l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM).

La cérémonie s’est déroulée ce mardi 13 mai au Palais Princier en présence du président de l’APM, Giulio Centemero et du secrétaire général de l’organisation, l’ambassadeur Sergio Piazzi.

Le prix, accompagné d’une plaque honorifique et d’un parchemin, a été remis au Souverain en reconnaissance de son engagement pour la paix et l’action humanitaire. Le titre honorifique de « Champion of Peace and Humanitarian Assistance » lui a été attribué sur proposition de l’Ordre Souverain de Malte, représenté à Monaco par l’ambassadeur Alberto di Luca, également présent lors de la remise officielle.

© Michaël Alesi/Palais Princier

© Michaël Alesi/Palais Princier

La distinction avait été annoncée le 20 février dernier à Rome, à l’occasion de la 19ᵉ Session plénière de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée, réunie à la Chambre des Députés italienne.

Plus de 300 délégués représentant 31 pays avaient alors assisté à l’annonce, qui mentionnait également le président de la République italienne, Sergio Mattarella, parmi les lauréats de cette édition.

© Michaël Alesi/Palais Princier

Ce prix souligne notamment le soutien constant du Gouvernement Princier pour les actions humanitaires dans le monde, en particulier celles menées par l’Ordre de Malte au Liban. Le rôle actif du Souverain dans la promotion de la paix et de la coopération humanitaire à l’échelle internationale a été salué par plusieurs personnalités diplomatiques présentes. Parmi elles figuraient notamment Anne Eastwood, ambassadrice de la Principauté de Monaco en Italie, Marie-Noëlle Gibelli, représentante du Conseil National de Monaco et l’ambassadeur Alberto di Luca.

