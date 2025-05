Vidéo : Découvrez l’Observatoire de la Côte d’Azur 

À moins de 20km de Monaco, perché sur le Mont-Gros à Nice, l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) n’est pas seulement un lieu d’observation des étoiles : c’est un site scientifique, historique et naturel unique en France.

Lors d’une visite guidée, nous avons découvert un site qui conjugue architecture, patrimoine scientifique et recherches de pointe.

L’OCA, c’est bien plus que la célèbre Grande Coupole que l’on peut apercevoir depuis Nice. C’est un ensemble de quatre sites répartis entre Nice, Grasse, Antibes et le plateau de Calern, où sont répartis près de 40 bâtiments et 450 personnes, ce qui en fait l’un des observatoires les plus importants de France. On y retrouve 150 personnels techniques (dont le chef cuisinier, les médiateurs scientifiques, les services de sécurité…) et environ 300 scientifiques. Parmi ces derniers, deux grands métiers : les ingénieurs, qui conçoivent les instruments d’observation et les chercheurs, qui s’en servent pour explorer les mystères de l’univers.

L’Observatoire de la Côte d’Azur est composé de trois unités mixtes de recherche :

Le laboratoire Artémis réunit des experts en lasers, traitement du signal, mathématiques et astrophysique pour concevoir des antennes innovantes capables de détecter les ondes gravitationnelles dans le cadre de projets tels que Virgo, LISA ou Einstein Telescope.

réunit des experts en lasers, traitement du signal, mathématiques et astrophysique pour concevoir des antennes innovantes capables de détecter les ondes gravitationnelles dans le cadre de projets tels que Virgo, LISA ou Einstein Telescope. Le laboratoire Lagrange , à vocation pluridisciplinaire, travaille sur l’astrophysique (des planètes aux galaxies), la mécanique des fluides, l’instrumentation astronomique et le traitement d’images, en s’appuyant sur des capacités de calcul intensif pour modéliser et analyser l’Univers.

Le laboratoire Géoazur rassemble géophysiciens, géologues et astronomes autour de thématiques liées aux risques naturels, à la dynamique de la lithosphère, à la géodésie et à l'imagerie de la Terre et de son environnement proche.

© Monaco Tribune

La visite commence au cœur d’un parc forestier protégé de 35 hectares. Dès les premiers pas, le panorama sur la baie des Anges coupe le souffle. L’itinéraire pédestre de 2 km (avec 60 mètres de dénivelé) nous emmène à travers les bâtiments emblématiques : les anciennes écuries, la bibliothèque, la coupole Charlois, la lunette coudée, jusqu’à la spectaculaire Grande Coupole.

Ce monument scientifique du XIXe siècle a été pensé comme un temple de l’Astronomie par son mécène, Raphaël Bischoffsheim, qui a confié sa conception à l’architecte Charles Garnier. Le dôme, de près de 100 tonnes, a été conçu avec l’aide de Gustave Eiffel.

Mais si l’architecture est restée, l’observation astronomique, elle, a migré. Comme nous l’explique le guide, le site du Mont-Gros n’est plus adapté à l’observation scientifique : « L’air marin crée des turbulences qui déforment les images, et surtout, la pollution lumineuse de la ville de Nice agit comme un mini soleil la nuit » résultat : les observations sont désormais délocalisées sur le plateau de Calern, près de Grasse, à 1 100 m d’altitude, où le ciel est bien plus pur. Aujourd’hui, les chercheurs de l’OCA ne se limitent pas à la Côte d’Azur : « C’est un observatoire international. Nos astronomes peuvent partir au Chili, aux Canaries, voire en Antarctique pour accéder aux meilleurs télescopes du monde. »

L’Universarium pour comprendre l’univers

L’Universarium © Monaco Tribune

La visite se poursuit dans les soubassements de la Grande Coupole pour y découvrir l’Universarium. Cette salle a ouvert ses portes en 2020 après trois ans de travaux. Installé dans une vaste salle circulaire, cet espace moderne et interactif propose une découverte ludique des grandes questions scientifiques abordées à l’OCA : la formation des planètes, la mesure du temps, les trous noirs, ou encore la recherche de planètes habitables. À travers des projections immersives, des jeux interactifs et des maquettes, les visiteurs explorent trois grandes questions : D’où venons-nous ? Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? L’Universarium est un lieu pensé pour rendre la science accessible à tous. On y trouve également des instruments anciens de l’Observatoire, qui permettent de mieux comprendre son histoire et son évolution.

En effet, l’Observatoire de la Côte d’Azur abrite une collection unique d’instruments d’observation qui témoigne de plus de 130 ans d’histoire scientifique. Répartis dans plusieurs pavillons et coupoles, neuf instruments majeurs y sont conservés, dont certains datent de la création du site entre 1881 et 1892.

La lunette astronomique de la Grande Coupole © Monaco Tribune

Point d’orgue de la visite : la Grande Coupole. Elle abrite une lunette astronomique, la plus grande du monde à son époque, aujourd’hui classée parmi les monuments historiques français. Contrairement à un télescope qui utilise des miroirs, une lunette astronomique capte la lumière grâce à deux grandes lentilles situées à l’avant du tube. Comme l’a expliqué le guide, « une lunette astronomique, c’est une longue-vue géante », qui permet même d’observer des objets célestes discrets en concentrant la lumière sur un point d’observation. En français, la distinction entre lunette et télescope est claire, explique le guide, contrairement à d’autres langues qui utilisent le même mot pour les deux instruments.

La lunette astronomique de la Grande Coupole, utilisée activement entre 1887 et 2017, est toujours fonctionnelle. Bien qu’elle ait subi une panne en 2020 ayant nécessité le remplacement de ses moteurs électriques, elle reste un instrument de test pour les observations. « La lunette est aujourd’hui moins précise pour des travaux d’observations scientifiques. On va encore l’améliorer et améliorer sa précision », indique le guide. Les éléments d’origine (lentilles, tube) étant protégés au titre du patrimoine, « on peut simplement changer les oculaires, les moteurs qui font tourner l’appareil et on peut installer de petites caméras pour obtenir de meilleures images », poursuit-il. Elle figure aujourd’hui parmi les six plus grandes lunettes astronomiques encore en fonctionnement dans le monde.

Informations pratiques

La visite se fait accompagnée d’un médiateur scientifique. Elle dure environ 2 heures, le mercredi et le samedi de 14 heures à 16 heures. Il est obligatoire de s’inscrire au préalable sur le site de l’OCA et de venir avec des chaussures de marche. Les animaux ne sont pas admis, le pique-nique est interdit et il n’y a pas de commerces sur place.

L’accès à la visite guidée de l’Observatoire de la Côte d’Azur est proposé à un tarif plein de 12 euros. Des tarifs réduits sont appliqués dans plusieurs cas : 6 euros pour les enfants de plus de 6 ans ainsi que pour les étudiants et 10 euros pour les personnes âgées (séniors) ainsi que pour les résidents de la métropole Nice Côte d’Azur. La visite est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Plus d’informations sur le site de l’OCA.

