Une villa près de Monaco en lice pour devenir le « Monument préféré des Français 2025 »

La Villa Kérylos, joyau architectural inspiré de la Grèce antique et situé à Beaulieu-sur-Mer, représentera la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux côtés de l’Amphithéâtre d’Arles dans la prestigieuse compétition nationale. Les votes sont ouverts du 6 au 23 mai sur le site de France Télévisions.

Ce magnifique édifice niché sur les rivages de Beaulieu-sur-Mer a officiellement été pré-sélectionnée pour représenter la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au prestigieux concours du « Monument préféré des Français » 2025. Cette reconnaissance met en lumière l’un des trésors architecturaux les plus remarquables de notre littoral.

Du 6 au 23 mai, tous les amoureux du patrimoine sont invités à se mobiliser pour soutenir ce chef-d’œuvre méditerranéen lors du vote régional organisé sur le site internet de France Télévisions. La Villa Kérylos est en compétition directe avec l’Amphithéâtre d’Arles pour représenter la région PACA dans la phase nationale du concours.

Un rêve hellénique devenu réalité

Fruit de la collaboration passionnée entre Théodore Reinach, éminent archéologue et musicologue, et l’architecte Emmanuel Pontremoli, la Villa Kérylos incarne un véritable voyage dans le temps. Édifiée entre 1902 et 1908, cette demeure exceptionnelle surplombe majestueusement la Méditerranée et constitue une remarquable reconstitution d’une villa de la Grèce antique.

© Centre des monuments nationaux

Ce qui distingue particulièrement la Villa Kérylos des autres monuments historiques, c’est l’attention méticuleuse portée à chaque détail. Bien plus qu’une simple reproduction architecturale, elle offre une immersion totale dans l’univers hellénique grâce à son mobilier, ses textiles et même sa vaisselle, tous créés sur-mesure selon les canons de l’époque. © Centre des monuments nationaux

Un patrimoine unique à valoriser

Les visiteurs de la Villa Kérylos peuvent notamment admirer le mobilier d’exception réalisé par des ébénistes de renom spécifiquement pour le monument. Les fresques qui ornent les murs témoignent également d’un savoir-faire extraordinaire, ayant nécessité la maîtrise de techniques artistiques directement inspirées de l’Antiquité.

© Centre des monuments nationaux © Centre des monuments nationaux

La Villa Kérylos fait partie des cinq monuments gérés par le Centre des monuments nationaux sélectionnés pour cette édition 2025 du concours. Le monument qui remportera les suffrages au niveau régional sera annoncé lors de l’émission « Le village préféré des Français », avant de participer à la grande finale nationale.

L’occasion est donc donnée à tous les admirateurs de ce bijou architectural de contribuer à sa reconnaissance nationale. À vos votes pour faire de la Villa Kérylos le représentant de notre belle région !

