Charlotte Casiraghi ouvre les portes de la philosophie : « La Vérité » au cœur de la Semaine PhiloMonaco

Sous l’impulsion de Charlotte Casiraghi, les Rencontres Philosophiques de Monaco célèbrent leur dixième anniversaire avec une programmation exceptionnelle du 10 au 15 juin, transformant la Principauté en véritable laboratoire de la pensée contemporaine.

L’année 2025 marque une décennie d’existence pour ces Rencontres fondées en 2015 par Charlotte Casiraghi aux côtés des philosophes Robert Maggiori, Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly. Cette troisième édition de la Semaine PhiloMonaco investira plusieurs lieux emblématiques de Monaco autour du thème universel de « La Vérité », démocratisant ainsi l’accès à la philosophie au-delà des cercles académiques traditionnels.

Charlotte Casiraghi : une vision humaniste de la philosophie

Titulaire d’un DEA en philosophie et présidente-fondatrice de l’événement, Charlotte Casiraghi s’investit personnellement dans chaque aspect de cette programmation culturelle d’exception. Dans une récente interview accordée à TVMonaco, elle dévoile sa conception de la philosophie comme outil de questionnement essentiel : « Ce qu’elle peut faire, c’est aider peut-être les jeunes à s’interroger sur le sens de leurs actions, de leur engagement, peut-être de la voie qu’ils veulent choisir. »

Face aux défis contemporains – nouvelles technologies, course à la performance, épuisement des ressources – Charlotte Casiraghi considère la réflexion philosophique comme un rempart contre la déshumanisation : « Dans cette course, peut-être, on ne voit pas tout ça et c’est important de se poser ces questions-là pour affronter le monde d’aujourd’hui et de demain. »

Une programmation d’exception dans des lieux prestigieux

Le Théâtre Princesse Grace se métamorphosera en « Maison de la Philosophie », accueillant conférences, conversations et ateliers jeunesse. Les Matinales quotidiennes (10h-11h) sur la place du Marché promettent des échanges privilégiés entre penseurs et public, tandis que des lieux inattendus comme le Café de Paris, l’hôtel Hermitage ou le Yacht Club de Monaco vibreront aux rythmes de la pensée.

Le point d’orgue interviendra le jeudi 12 juin avec la cérémonie de remise des Prix au Théâtre Princesse Grace, présentée par Thierry Consigny, où Pierre Guenancia, lauréat 2024, interrogera : « Qu’est-ce que la philosophie ? »

Programme complet : Semaine PhiloMonaco 2025