L’association Nous Les Ambitieuses dévoile son concours international pour l’Océan

À l’occasion du Congrès Mondial de l’Océan et du Blue Economy & Finance Forum, l’association Nous Les Ambitieuses, organise les 7 et 8 juin la quatrième édition de son concours international de dessin et d’écriture.

Placée sous le thème « Préservons nos ressources, ambitions citoyennes et environnementales », cette édition met en lumière l’engagement de la jeunesse mondiale pour la préservation de l’océan. Ouvert aux classes de français du monde entier, le concours, qui se déroule en Gare de Monaco, rassemble cette année des jeunes âgés de 12 à 25 ans, originaires de 16 pays.

« Nous avons créé ce concours international, d’écriture et de dessin, renouvelé chaque année et ouvert jusqu‘alors à toutes les classes de français à travers le monde. Pour concourir tous les modes d’expression sont permis : un dessin, un texte, un poème, un slam, une planche de BD, ou encore utiliser ce sujet pour votre dossier de fin d’études, et même la réalisation d’une œuvre artistique à partir de déchets recyclés ! » indique, Virginie Atlan, présidente et F-fondatrice Nous Les Ambitieuses.

Tout au long du week-end, des ateliers ludiques et immersifs seront proposés au public de 10h30 à 17 heures, pour sensibiliser à la protection des océans : mission de sauvetage des tortues en réalité virtuelle, atelier créatif avec l’artiste Ylan Anoufa, création d’une œuvre collective numérique par les élèves de l’école FANB, livret de jeux sur le thème marin, découverte de la route de la soie et test des produits Fré Skincare.

Le Prince Albert II visite l’exposition et les ateliers de la « Journée Mondiale des Océans »

Un jury composé d’artistes et de personnalités engagées, dont Alexandra Fechner, Cécile de Ménibus et Ylan Anoufa, sélectionnera les 100 lauréats internationaux, dont 10 coups de cœur. Le photographe et biologiste marin Laurent Ballesta, parrain de cette édition, sera présent dimanche 8 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, pour annoncer les résultats. « Les vainqueurs internationaux auront la chance d’avoir leurs travaux exposés à Monaco. La Principauté portera leur vision mondiale ! », déclare Virginie Atlan.

Porté par la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’événement entend fédérer la jeunesse autour des grands défis environnementaux et de la transition écologique.

