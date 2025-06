L’entreprise Telis célèbre 25 ans de services dans le numérique en Principauté

Spécialisée dans le numérique, l’entreprise monégasque a célébré ses 25 ans le 3 juin avec ses partenaires. Thierry Leray, son cofondateur, revient avec nous sur la genèse de cet acteur du numérique.

L’entreprise Telis a invité ses partenaires, collaborateurs et clients à célébrer leur quart de siècle d’activité le mardi 3 juin 2025 à l’Auditorium Rainier III. Cette journée anniversaire s’est articulée autour de deux temps forts. D’abord, avec une expo retraçant l’histoire et le solide ancrage du spécialiste du numérique à Monaco, puis avec une vidéo racontant les succès et ambitions pour les prochaines années. Un évènement qui a permis aux participants de rencontrer les partenaires majeurs de l’entreprise, associations et fournisseurs, afin d’échanger et de découvrir un acteur important de la transition numérique à Monaco.

© Philippe Fitte – Telis

Thierry Leray, l’un des cofondateurs de Telis en 2000, célèbre les 25 ans de l’entreprise après un rendez-vous manqué en 2020, pour les vingt ans de l’entreprise, pendant le Covid-19 © Philippe Fitte – Telis

Aujourd’hui le numérique est partout, mais c’était loin d’être le cas au début des années 2000. Quelle était votre vision en créant Telis à ce moment-là ?

Le contexte était favorable pour les trois passionnés que nous étions, avec nos 150 000 euros de capital. Internet commençait à ouvrir le champ des possibles. Il y avait un boulevard de technologies et autant d’opportunités business sur lesquelles se placer. Nous avions identifié que la partie télécoms manquait cruellement de services hauts de gamme. Notre métier a consisté à faire converger tous les réseaux de communications. C’est sur ce segment que nous nous sommes positionnés entre 2000 et 2005 pour tirer notre épingle du jeu.

Quels ont été vos premiers grands contrats ?

Nos premiers clients ont été la Société des Bains de Mer (SBM) et le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG). À l’époque nous avons refusé énormément d’affaires pendant six mois pour rester dans notre stratégie long terme de déployer des systèmes sur-mesure. En quelques années nous sommes devenus incontournables auprès d’entreprises publiques et privées : le Gouvernement, la mairie, mais aussi l’Automobile Club, l’ASM, la SMEG et plusieurs banques.

Le numérique a connu des évolutions majeures en 25 ans, comment vous êtes-vous adaptés ?

Nous n’écoutons que les besoins de nos clients. La sécurité et l’anticipation font aujourd’hui partie de notre ADN, ce qui nous a donné une longueur d’avance à plusieurs reprises par le passé : l’installation du premier data center green à Monaco, les premiers plans de reprise d’activité après le 11 septembre 2001, la mise en place de la maintenance préventive.

Notre domaine s’est aussi révélé essentiel pendant la pandémie de Covid en 2020 puisque le numérique a permis à beaucoup d’entreprises de poursuivre leur activité.

L’IA se développe aujourd’hui à une vitesse fulgurante comparé à l’évolution déjà rapide de l’informatique et d’internet. L’intégrez-vous dans votre activité ?

L’intelligence artificielle est un outil comme un autre. Nous ne vendons pas d’IA – les GAFAM sont cent fois meilleurs que nous là-dessus. En revanche, nous l’utilisons pour produire plus vite et automatiser certaines tâches. Mais nous gardons toujours le contrôle humain, notamment pour être capable de faire « machine arrière » si cela est nécessaire. Disposer d’un plan B est obligatoire dans notre secteur d’activité d’un point de vue sécurité.

Que représente Telis représente aujourd’hui ?

Trois sociétés avec 95 personnes et 25 millions d’euros de chiffre d’affaires. Telis est le vaisseau amiral du groupe qui construit les réseaux, Actis qui réalise les sauvegardes pour les entreprises, et Easy One pour le développement multimédia. Ce qui nous permet de couvrir toute la chaîne de valeur et d’adresser tous les besoins des clients y compris à l’international.