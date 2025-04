Le numérique franchit le cap des 1 100 établissements en 2024

Le secteur du numérique poursuit sa croissance à Monaco. Pour la première fois, il dépasse les 1 100 établissements actifs.

Selon les dernières données publiées par l’IMSEE, la Principauté compte 1 103 établissements dans le secteur du numérique en 2024, contre 1 050 en 2023, soit une hausse de 5 % en un an.

Sur dix ans, cette croissance atteint 64,4 %, avec 432 structures supplémentaires, portant la part du numérique à 9,2 % de l’ensemble des entités économiques monégasques, contre 7,9 % en 2015.

Un secteur porté par la publicité et les TIC

Près de la moitié des entreprises numériques à Monaco (49 %) relèvent du domaine de la Publicité – Communication, avec une forte présence des activités de design (22,5 %) et des agences de publicité (14,2 %). Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) occupent la deuxième place avec 38,9 % des structures, dominées par le conseil en systèmes et logiciels informatiques (13,9 %) et la programmation (10,3 %). Enfin, les Contenus et supports numériques regroupent 12 % des établissements.

En 2024, 115 nouvelles entreprises ont vu le jour dans le numérique, tandis que 62 ont été radiées, pour un solde positif de 53 entités (contre 63 en 2023).

Ce dynamisme est porté par la Publicité – Communication (+23 entités) et les TIC (+20).

Chiffre d’affaires, une progression timide

Le chiffre d’affaires global du numérique atteint 976,5 millions d’euros en 2024, en légère hausse de 0,7 % par rapport à 2023.

Cette progression cache des disparités importantes entre les sous-secteurs. Les TIC tirent leur épingle du jeu avec une croissance de 6,2 % (soit +37 M€) et concentrent désormais près des deux tiers du chiffre d’affaires total du numérique (637,6 M€). En revanche, les Contenus et supports reculent de 8,7 % (-19,5 M€) et la Publicité – Communication de 7,4 % (-10,5 M€).

La part du numérique dans l’économie globale (hors secteur financier et assurances) reste stable sur un an, mais suit une tendance à la baisse depuis 2017, passant de 6,8 % à 4,7 % en 2024.

L’emploi en léger recul

Alors que l’emploi privé global progresse de 3,6 % en Principauté, le numérique enregistre un recul de 2 %, avec 2 040 salariés en 2024.

Cette baisse est essentiellement imputable à la Publicité – Communication, qui perd 40 postes (-13,5 %). Les TIC, avec 1 478 salariés, demeurent le principal employeur du secteur.

Le salarié-type du numérique à Monaco est un homme français de 41 ans, résidant dans les Alpes-Maritimes. Le secteur reste majoritairement masculin (71,2 % d’hommes contre 62,1 % dans l’ensemble du privé), même si la Publicité – Communication affiche une meilleure parité.

Enfin, près de 9 salariés sur 10 résident en France (dont 73,9 % dans les Alpes-Maritimes), tandis que les Monégasques ne représentent que 9 % des effectifs.

Les nationalités les plus représentées sont les Français (83 %), suivis des Italiens (5,2 %) et des Monégasques (1,5 %).

