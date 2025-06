Monaco se prépare à accueillir Macron : circulation bouleversée ce week-end

La Principauté s’apprête à vivre un week-end d’exception avec la tenue simultanée du Blue Economy and Finance Forum et la visite d’État d’Emmanuel Macron, entraînant des restrictions de circulation majeures les 7 et 8 juin.

Ce samedi 7 et dimanche 8 juin, Monaco orchestrera un ballet diplomatique et économique de haute volée. Le Grimaldi Forum accueillera le Blue Economy and Finance Forum tandis que le Président de la République française effectuera une visite d’État officielle. Cette convergence d’événements prestigieux nécessite la mise en place d’un dispositif sécuritaire exceptionnel qui transformera temporairement la physionomie urbaine de la Principauté.

L’avenue Princesse Grace au cœur des restrictions

Samedi 7 juin (6h-20h) et dimanche 8 juin (6h-17h)

L’artère névralgique qu’est l’avenue Princesse Grace subira une fermeture complète dans les deux sens de circulation, du rond-point du Portier au rond-point de la Rose des Vents. Seuls les résidents privilégiés de la ruelle Saint-Jean et des palaces environnants – Émilie Palace, La Réserve, Houston Palace et Columbia Palace – conserveront un accès par la Rose des Vents, tel un sésame exclusif dans cette chorégraphie sécuritaire.

Des coupures en cascade à travers la Principauté

Les déplacements des délégations officielles rythmront des interruptions de circulation sur l’ensemble du territoire monégasque. Monaco-Ville, Monte-Carlo et le Larvotto connaîtront des perturbations intermittentes, tandis que les accès depuis le tunnel autoroutier et la moyenne Corniche vers l’entrée ouest de la Principauté s’annoncent particulièrement délicats.

Point d’attention majeur : Le dimanche 8 juin, de 12h30 à 16h, le boulevard Louis II sera totalement inaccessible aux véhicules et piétons entre le rond-point du Portier et le retournement Pattaya, interdisant par ricochet l’accès au parking Louis II et au Monte-Carlo Star.

Les piétons aussi concernés

La voie aval de l’avenue Princesse Grace sera interdite aux piétons non accrédités, qui devront emprunter le trottoir amont ou rejoindre Mareterra. Cette mesure s’étend au boulevard Louis II le dimanche après-midi, redessinant les flux piétonniers habituels.

Transports publics : adaptations et suspensions

Le réseau de bus monégasque s’adapte avec une déviation « type Grand-Prix » pour certaines lignes. La ligne 5 terminera Place des Moulins plutôt qu’à l’hôpital, tandis que la ligne 6 sera redirigée vers Saint-Roman.

Suspension notable : Le service Bateau Bus cessera complètement durant ces deux journées, reprenant ses navettes le lundi 9 juin seulement.

Ces dispositions exceptionnelles, ajustables selon les impératifs sécuritaires, témoignent de l’importance accordée par Monaco à ces événements simultanés.