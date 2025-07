Baccalauréat 2025 : Monaco maintient son excellence avec 97,82% de réussite

Les lycéens monégasques ont brillé lors de la session 2025 du baccalauréat. Des performances qui confirment la qualité de l’enseignement et de préparation dans la Principauté.

Nouveau bon cru pour les élèves monégasques de la session 2025 du baccalauréat. Avec un taux de réussite global de 97,82% dès le premier groupe d’épreuves, toutes séries confondues, les établissements de la Principauté démontrent leur capacité à préparer efficacement leurs élèves aux examens finaux.

La série générale en tête

Les lycées Albert Ier et François d’Assise – Nicolas Barré se distinguent particulièrement avec un taux de réussite de 98,98% en série générale. Plus remarquable encore, 83,96% des candidats ont décroché une mention, totalisant 246 distinctions. Parmi elles, 65 mentions « Très bien » dont six accompagnées des félicitations du jury.

Les séries technologique et professionnelle maintiennent le cap

La série technologique affiche également de solides performances avec 94,12% de réussite, tandis que 64,17% des candidats obtiennent une mention. Le lycée Rainier III, qui accueille la série professionnelle, enregistre un taux de réussite de 95,59%, avec 69,12% de mentions attribuées.

L’enseignement supérieur confirme la tendance

Les formations post-baccalauréat poursuivent sur cette lancée positive. Les BTS Support à l’Action Managériale et Comptabilité Gestion du lycée Rainier III atteignent un taux de réussite de 100%. Le BTS Management de l’Hôtellerie et de la Restauration confirme également cette excellence avec 16 étudiants admis sur 17 inscrits.

Avec plus de 320 mentions distribuées, le Gouvernement Princier salue, dans un communiqué, « la qualité de l’accompagnement pédagogique » et l’engagement des équipes éducatives monégasques. Cette édition 2025 s’inscrit dans la lignée des excellents résultats obtenus ces dernières années par les établissements de la Principauté. Le taux de réussite de 97,82% reste légèrement supérieur à celui de 2024 (97%) mais en retrait par rapport à 2023 (97,6%). Monaco avait atteint son meilleur score en 2022 avec 99,8% de réussite après les épreuves de rattrapage