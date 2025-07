Charles Leclerc termine le Grand Prix de Belgique sur la troisième place du podium

Charles Leclerc a décroché une excellente troisième position lors du Grand Prix de Belgique, au terme d’une course pleine de surprise.

Charles Leclerc n’avait pu faire mieux que quatrième lors des qualifications sprint et pendant la course sprint plus tôt dans la journée. Pourtant, le pilote de 27 ans a réussi à se hisser à la troisième place ce dimanche 27 juillet, devançant Max Verstappen de seulement trois millièmes de seconde.

« On s’attendait à finir quatrième. L’écart avec les premiers reste important, mais il est plus réduit que ce que je pensais. Je suis très satisfait, c’est un vrai pas en avant », confie le pilote monégasque en conférence de presse, satisfait d’avoir résisté à Max Verstappen qui termine au pied du podium.

© Scuderia Ferrari – HP

Leclerc file, Hamilton remonte

Ce podium montre un signe encourageant pour l’écurie italienne dans une rivalité largement dominée par McLaren depuis le début de l’année 2025. Devant son coéquipier Lando Norris, qui termine à la deuxième place, Oscar Piastri a quant à lui remporté le trophée du Grand Prix de Belgique.

Le week-end a en revanche été plus difficile pour le deuxième pilote de Ferrari. Éliminé dès la Q1 en qualifications après avoir vu son temps supprimé pour dépassement des limites de piste, le septuple champion du monde britannique a dû s’élancer de la voie des stands, en raison de changements non autorisés sur sa monoplace. Lewis Hamilton est pourtant remonté de la seizième position pour terminer à la septième place.

L’apport de la nouvelle suspension arrière

La performance de Charles Leclerc prend une dimension particulière dans le contexte des évolutions techniques apportées par Ferrari ce week-end. La Scuderia a introduit une nouvelle suspension arrière, testée lors d’une journée de tournage au Mugello, qui vise à permettre à la SF-25 de rouler plus bas sans endommager le plancher.

Cette évolution technique représente l’un des développements les plus attendus de la saison pour l’équipe de Maranello, qui cherche toujours sa première victoire en 2025.