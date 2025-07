Examens 2025 : résultats exceptionnels pour l’enseignement supérieur et le brevet à Monaco

La Principauté enregistre cette année encore d’excellents résultats aux examens de fin d’année 2025, tant au niveau du baccalauréat que des formations de l’enseignement supérieur et du Diplôme National du Brevet © diplômes - Gouvernement Princier

Selon un communiqué du Gouvernement Princier, l’enseignement supérieur et le brevet dévoilent des performances exceptionnelles qui consolident la réputation académique de la Principauté.

Les formations post-bac de Monaco ont brillé cette année. Les étudiants en BTS Support à l’Action Managériale et en BTS Comptabilité et Gestion ont tous décroché leur diplôme, affichant un taux de réussite de 100%. Le BTS Management de l’Hôtellerie et de la Restauration affiche 94,12% de réussite. Seul un étudiant sur les 17 inscrits n’a pas validé sa formation. Ces filières sont stratégiques pour l’économie monégasque.

Baccalauréat 2025 : Monaco maintient son excellence avec 97,82% de réussite

56 collégiens obtiennent les félicitations du jury

Au niveau du Diplôme National du Brevet, 381 candidats ont été admis sur 404 inscrits. Le taux de réussite atteint 94,31%. 346 élèves ont obtenu une mention, dont 173 avec la mention Très bien. Cette année, une nouvelle distinction a été introduite : les félicitations du jury pour la mention Très bien. 56 collégiens ont reçu cette reconnaissance supplémentaire. Ces résultats s’ajoutent aux excellents résultats du baccalauréat déjà annoncés. Le taux de réussite global s’élève à 99,52%. Plus de 320 mentions ont été décernées, toutes séries confondues. La série générale affiche 99,66% de réussite. La série technologique atteint 100% de réussite. La série professionnelle du Lycée Rainier III enregistre 98,53% de réussite.

Le Gouvernement Princier salue la qualité de l’accompagnement pédagogique dispensé dans les établissements de la Principauté. Il remercie les équipes de direction, les enseignants et l’ensemble du personnel éducatif.