Rugby à 7 : Les U18 monégasques décrochent leur premier titre européen

La jeune garde monégasque a réalisé l’exploit tant attendu en s’imposant lors du Trophy 2 des championnats d’Europe à Budapest.

Mission accomplie pour les U18 de Monaco ! Après trois jours de compétition intense dans la capitale hongroise, la sélection dirigée par Aurélien Lazzaro a décroché son premier titre européen. Cette victoire marque un tournant historique pour le rugby monégasque des jeunes catégories et une savoureuse revanche après la défaite de 2024 face à Andorre.

Mené par le capitaine Quentin Chamard, le groupe U18 a récité son rugby n’encaissant que 5 points de tout le week-end. Les quatre matchs de poules leur ont ainsi permis d’aborder la finale sous les meilleurs auspices : 47-0 face à la Bosnie-Herzégovine, 38-5 contre le pays hôte (la Hongrie), 40-0 contre l’Autriche et enfin 38-0 face à la Serbie. Accédant en finale pour retrouver l’Autriche, l’équipe ne tremblera pas en infligeant un score final de 22-0.

© rugby_photog_co -Rugby Europe

Dans les pas des seniors

Quelques semaines après le titre de champions d’Europe en Conference 1 décroché par l’équipe nationale senior en Andorre, et le sacre aux Jeux des Petits États d’Europe, c’est au tour de la relève de briller sur la scène continentale avec cette consécration. « On vise le triplé pour la Fédération après les Jeux des petits États et les championnats d’Europe de l’équipe senior », avait déclaré Aurélien Lazzaro avant le tournoi à Monaco Matin.

Objectif atteint pour la Fédération Monégasque de Rugby, qui voit ses différentes sélections enchaîner les succès. La Principauté peut désormais se targuer d’avoir des champions d’Europe dans toutes ses sélections actives, marquant une période dorée pour le rugby monégasque. Après se sacre à Budapest, les U18 disputeront la compétition en Trophy 1 l’année prochaine.