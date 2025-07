Vêtu du maillot de l’ASM, le streameur IshowSpeed en escapade avec Paul Pogba sur la Côte d’Azur

Les deux acolytes ont même fait les boutiques © AS Monaco via Facebook

De passage en France, le streameur américain suivi par plus de 42 millions d’abonnés sur Youtube, a eu un guide de choix pour découvrir la Côte d’Azur.

Après Paris ce samedi, Speed poursuit sa tournée européenne et a fait escale à Saint-Tropez, rejoint par son ami et nouvelle recrue de l’AS Monaco, Paul Pogba.

AS Monaco et Ballon d’or

Nouveau maillot de l’ASM numéro 8 floqué Pogba sur les épaules, le vidéaste américain et son guide du jour ont déambulé dans les rues de Saint-Tropez. Le duo en a profité pour s’arrêter manger une glace, prendre des selfies avec les passants et surtout discuter sur la terrasse d’un yacht. Une foule nombreuse a même dû être calmée par Pogba, qui a veillé à la sécurité avant d’évoquer ses ambitions pour la Coupe du Monde 2026 et ses pronostics pour le futur Ballon d’Or.

Une amitié née l’an dernier

Cette complicité remonte à l’an dernier, lors d’une rencontre pendant la suspension de Pogba pour dopage. Les deux amis avaient alors improvisé un duel et Pogba a clairement montré au streamer qu’il avait encore du travail avant d’atteindre son niveau footballistique. Complices, les deux acolytes ont également eu le suédois Zlatan Ibrahimovic au téléphone, avant que Speed ne s’essaye au français, corrigé par Pogba avec un grand sourire.

🚨| WATCH: Pogba just outskilled Speed by touching the ball once and he fell 😭😭😭 pic.twitter.com/HW63mlfAgw— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) November 5, 2024

Une jolie exposition pour l’AS Monaco :

Célèbre à travers, le monde le maillot à diagonale ne laisse pas les stars insensibles. Récemment, c’est le rappeur londonien Central Cee qui est apparu avec lors d’un concert à Bruxelles.

Le streameur a déambulé dans les rues de Saint-Tropez avec le nouveau maillot domicile de l’AS Monaco © AS Monaco via Facebook

Repris sur les réseaux sociaux, les extraits du live ont généré des millions de vues. L’occasion pour l’AS Monaco et son nouveau maillot signé Mizuno d’être représenté à l’international et de bénéficier d’une très forte exposition. De plus, plus de la moitié des maillots vendus à la boutique du club sont floqués au nom de Pogba. Si le coup sportif reste à confirmer, le succès marketing est déjà indéniable.