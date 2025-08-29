Le Prince Albert II rend hommage aux 50 ans du Conservatoire du littoral et à Le Corbusier

Le Prince Albert II rend hommage aux 50 ans d'existence du Conservatoire du littoral © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Un moment commémoratif a réuni hier les passionnés d’architecture et de préservation du littoral en présence du Souverain.

Mercredi 27 août, le Prince Albert II a présidé une cérémonie d’exception en l’honneur du 50e anniversaire du Conservatoire du littoral. Créé par la loi du 10 juillet 1975, l’établissement préserve environ 18% des littoraux français, soit plus de 220 000 hectares, une mission visionnaire qui résonne particulièrement avec l’engagement environnemental de Monaco.

Le Souverain s’est ensuite rendu au Cabanon et à la Villa E-1027 de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin pour honorer les 60 ans de la disparition de l’architecte décédé le 27 août 1965. Le Cabanon, construit en bois et aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral, illustre parfaitement cette convergence entre architecture moderne et préservation des sites naturels.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Cette épopée architecturale rappelle combien l’héritage de l’architecte franco-suisse demeure ancré sur le pourtour méditerranéen. Dix-sept de ses réalisations ont été inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2016, témoignant de la portée universelle de son génie créatif.

Un dress code symbolique

Pour marquer cet instant mémorable, les invités avaient adopté un dress code évocateur : chemise blanche et lunettes rondes, clin d’œil au style intemporel et reconnaissable de Le Corbusier. Une attention vestimentaire qui souligne l’importance accordée à la mémoire de l’architecte et à son esthétique révolutionnaire.