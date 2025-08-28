Le Salon International du Livre de Monaco revient pour sa 14e édition les 6 et 7 septembre

Près de 150 auteurs sont attendus lors du 14e Salon du Livre de Monaco © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Plus de 150 auteurs de 12 nationalités se retrouveront au Grimaldi Forum pour deux journées dédiées à la littérature, avec des invités d’exception et la création d’un nouveau prix littéraire.

L’association « Les Rencontres Littéraires Fabian Boisson », présidée par Yvette Gazza-Cellario, organise cet événement pour la quatorzième année consécutive L’événement se déroule sous le haut patronage du Prince Albert II. Près de 150 auteurs issus de 12 nationalités participeront aux rencontres littéraires, conférences et séances de dédicaces. Une programmation riche en débats, tables rondes et séances de dédicaces rythmera les deux journées. Les « cafés littéraires » permettront des échanges privilégiés entre auteurs et lecteurs.

Andreï Makine, membre de l’Académie française depuis 2016 et Prix Goncourt 1995 pour Le Testament Français, sera l’un des invités phares de cette édition. Il présentera son dernier ouvrage Prisonnier du rêve écarlate. Hubert Vedrine, ancien ministre des Affaires étrangères, animera une conférence sur « l’état du monde huit mois après l’arrivée du Président Trump vu de la Méditerranée ». Parmi les autres personnalités attendues : Jean-Paul Enthoven, Vladimir Fedorovski, Stéphane Carlier et Emmanuel Pierrat.

Un nouveau prix littéraire

Le Salon International du Livre a souhaité créer un nouveau prix littéraire autour du thème du voyage et de l’exploration : le prix Pythéas?. Sous l’égide du mythique marin grec dont le bateau vogua jusqu’aux confins du monde connu, ce prix récompensera un livre ou récit d’aventure ou de voyage écrit ou traduit en français, publié entre juin 2024 et juin 2025.

Le jury est présidé par Philippe Charlier et comprend notamment Nikos Aliagas et l’ambassadeur de Grèce en France. Le lauréat sera officiellement annoncé le 7 septembre 2025 pendant le salon.

L’entrée est libre et gratuite au Grimaldi Forum, espace Diaghilev, de 10 heures à 18 heures.