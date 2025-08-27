Vos évènements à ne pas manquer à Monaco pour la rentrée

La vie évènementielle fait aussi sa rentrée en Principauté ! Découvrez les manifestations à venir en septembre.

Un envahissement de yachts sur la Côte d’Azur, la rentrée de l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et de nombreux salons … À vos stylos, la rentrée s’annonce chargée.

À ne pas manquer :

Quelques semaines après le Cannes Yachting Festival et ses 700 yachts attendus, le monde du yachting jettera l’ancre en Principauté pour la 34ème édition du Monaco Yacht Show, du 24 au 27 septembre. 120 superyachts et 60 embarcations annexes seront présentés, avec comme fil rouge cette année la navigation plus responsable.

Les amoureux de bateaux seront comblés ce mois-ci. La Principauté accueille du 10 au 13 septembre la Monaco Classic Week qui réunira une centaine d’embarcations, toutes plus iconiques les unes que les autres.

Une rentrée en rythme :

Après une fin de saison au coeur du Palais Princier et mois de vacances bien mérité, l’OPMC retrouve son public. Le concert d’ouverture de la saison aura lieu le 21 septembre à l’Auditorium Rainier III. De nombreuses places sont encore disponibles !



Le Grimaldi Forum accueille lui le groupe Pat Kalla dans le cadre de ses Thursday Live Sessions le jeudi 4 septembre. Le concept ? Profiter d’un concert intimiste autour d’une table entre amis !



Et pour clore l’été dans la tradition monégasque, ne manquez pas le bal du Marché de la Condamine, organisé par la Mairie de Monaco, le 12 septembre. Pensez à réserver vos tables auprès des commerçants de la halle !

Le bal du Marché de la Condamine conclut la saison estivale à Monaco © Mairie de Monaco

Insolite :

Panini, Pokemon, Disney, Marvel… Ces univers vous parlent ? Avis aux passionnés de cartes à collectionner, la première édition du Monaco Card Show aura lieu le 13 septembre au Grimaldi Forum ! De nombreux exposants, invités et collectionneurs vous attendent pour échanger sur un sujet qui déchaîne les passions !

Mode et business

Pour les fans de mode, dernière chance pour découvrir à la villa Paloma l’exposition « Les Années folles de Coco Chanel ». Plus de 200 pièces racontent l’invention de la femme moderne sur la Riviera des années 1920.

L’exposition prend fin le 5 octobre © NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Côté business, le salon Luxe Pack fera son retour au Grimaldi Forum en fin de mois. Spécialisé dans le packaging de luxe, il attire chaque année des milliers de professionnels du secteur.

Lecture et culture pour la rentrée :

Les 6 et 7 septembre, place à la littérature avec le Salon International du Livre de Monaco au Grimaldi Forum. Plus de 150 auteurs internationaux sont attendus pour des rencontres, échanges et cafés littéraires !

Envie d’acquérir une œuvre d’art contemporain ? Le chapiteau de Fontvieille se transforme en véritable galerie d’art pour accueillir le salon art3f. Plus de 3500 œuvres à la vente, du 19 au 21 septembre !

© art3f 2021 – David Law

Golf Princier et AS Monaco :

Côté sport la Princess of Monaco Cup organisée par la Fondation Princesse Charlène rassemblera 18 équipes le 16 septembre au Monte-Carlo Golf Club. Bouquet final : le tir emblématique du 19ème trou sur la Place du Casino où l’ensemble des participants et le Couple Princier concluront ce tournoi dans un cadre exceptionnel.



Pour finir, on délaisse la petite balle de golf pour passer sur une taille 5 et retrouver l’AS Monaco qui recevra le FC Metz le 21 septembre. En fin de mois, l’ASM traversera la frontière pour participer à la 2ème édition de la fête du sport à Vintimille, le 28 septembre !