Cannes Yachting Festival 2025 : plus de 700 bateaux seront présentés

La 48ᵉ édition du Cannes Yachting Festival se prépare à accueillir les passionnés de nautisme du 9 au 14 septembre 2025.

Plus grand salon nautique à flot d’Europe, l’événement devrait attirer près de 55 000 visiteurs pour découvrir plus de 700 bateaux de 5 à 50 mètres présentés par plus de 600 exposants. Un rendez-vous incontournable qui génère un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros pour la région PACA et mobilise plus de 10 000 emplois. Ce festival s’adresse à tous les amateurs de bateaux à moteur, passionnés de voile, chevronnés ou débutants et aux professionnels du secteur.

Une édition tournée vers l’impact et le design naval

Cette édition 2025 met l’accent sur la transition écologique avec « l’Innovation Route », qui valorise les solutions durables. Éco-conception, motorisations alternatives, matériaux innovants et services connectés seront mis en avant grâce à une signalétique dédiée. Pour la première fois, des « Innovation Route Awards » récompenseront les projets les plus remarquables dans quatre catégories.

« Au-delà de présenter des avant-premières mondiales et des bateaux à la pointe du design, le rôle du Cannes Yachting Festival est aussi de mettre en lumière les avancées technologiques et environnementales qui font bouger les lignes et redéfinissent les standards de la plaisance. À travers l’Innovation Route, nous avons sollicité plusieurs experts et mis en place une classification en 4 catégories pour étudier et valoriser les exposants qui s’engagent concrètement dans la décarbonation de la filière », explique Sylvie Ernoult, directrice du Cannes Yachting Festival.

Le festival mettra également en lumière le design naval avec la participation de quatre agences : Berret-Racoupeau Yacht Design, Piaton Yacht Design, Dixon Yacht Design et Espen Øino International. Cannes Yachting Festival compte lever le voile sur ces métiers de l’ombre qui façonnent les bateaux et les yachts les plus admirés au monde. « Architectes, designers, stylistes… leur travail façonne les usages et les lignes du nautisme de demain. C’est un privilège de pouvoir leur offrir une scène à la hauteur de leur talent… Avec plus de 700 bateaux exposés, des plus grands chantiers aux lancements confidentiels, notre salon offre un cadre unique pour révéler l’excellence du design naval sous toutes ses formes », déclare Sylvie Ernoult.

© Cannes Yachting Festival

Cette année, le Vieux Port accueillera les unités à moteur de 12 à 45 mètres, tandis que le Port Canto se répartira entre l’Espace Voile, la Power Boat Marina et le secteur Yacht Brokerage & Toys. Les grandes marques comme Beneteau, Ferretti Yachts, Jeanneau, Prestige ou Lagoon présenteront leurs dernières innovations, notamment le Ferretti Yachts 800 et le nouveau GTX70 de Pershing Yachts.

© Cannes Yachting Festival

En 2024, le Cannes Yachting Festival a ouvert un nouveau secteur consacré aux bateaux à moteur neufs jusqu’à 12-13 mètres situé au Port Canto, entre les espaces Voile et Yacht Brokerage & Toys.

Cette nouvelle marina est un projet ambitieux car l’espace est grand et le contenu riche. Il couvre plus de 2 000 m² et offre plus de 300 mètres de linéaire de quai, permettant d’accueillir 170 unités, dont 140 à flot et une trentaine à terre, avec des coques rigides ou semi-rigides. En plus des bateaux, une sélection de moteurs hors-bord est exposée à terre le long de l’entrée de cet espace. Cette marina est une occasion de découvrir les dernières nouveautés dans le domaine des bateaux à moteur neufs de 8 à 12 mètres essentiellement.

