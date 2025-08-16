Monaco Yacht Show 2025 : nouvelles règles d’accès au Port Hercule

Le Gouvernement Princier vient de dévoiler les modalités d’accès au port durant le salon nautique de septembre, avec des restrictions strictes pour garantir le bon déroulement de l’événement.

Accès sur badge uniquement

Du 24 au 27 septembre 2025, le Port Hercule fonctionnera selon un régime d’exception. Pendant ces quatre jours du Monaco Yacht Show 2025, l’accès sera totalement fermé entre minuit et 7h du matin. Le reste du temps, seules les embarcations munies d’un badge officiel délivré par la S.A.M. Monaco Yacht Show pourront circuler dans l’enceinte portuaire.

Cette mesure vise à fluidifier la circulation autour des 120 superyachts exposés et à garantir la sécurité des visiteurs et équipages présents sur les quais.

Vitesse limitée et sécurité renforcée

Pendant toute la durée de l’événement, la vitesse de navigation sera strictement limitée à 3 nœuds dans le port. Cette restriction s’impose pour des raisons évidentes de sécurité, compte tenu de la forte concentration d’embarcations et de l’intense activité sur les pontons.

Le Monaco Yacht Show rassemble chaque année une clientèle internationale fortunée et des yachts de prestige dans un espace relativement restreint, nécessitant une organisation logistique minutieuse. Monaco Yacht Show 2025 : les premières mondiales sont connues

Les plaisanciers souhaitant accéder au Port Hercule durant le salon peuvent dès maintenant formuler leur demande auprès de la S.A.M. Monaco Yacht Show au +377 93 10 41 70.

Attention aux délais : les demandes seront acceptées à partir du 18 août 2025 mais devront impérativement être finalisées avant le 9 septembre. Passé cette date, aucune nouvelle demande ne pourra être traitée.

Ces restrictions témoignent de l’ampleur prise par l’événement, devenu au fil des années l’un des rendez-vous incontournables du yachting mondial.