Monaco Yacht Show 2025 : les premières mondiales sont connues

Le rendez-vous maritime le plus convoité de la planète s’apprête à dévoiler une flotte d’exception où près de la moitié des 120 superyachts exposés feront leurs premiers pas sur la scène internationale.

Du 24 au 27 septembre prochain, le Port Hercule se transformera en écrin pour une armada de prestige qui redéfinit les codes du luxe nautique. Cette 34ème édition du Monaco Yacht Show (MYS) orchestre un spectacle grandiose : 120 superyachts, dont un nombre record sera révélé en première mondiale, accompagnés de 60 tenders d’exception qui dessinent les contours du yachting contemporain.

Dans cette géographie du raffinement qu’offre la Principauté, chaque unité – des 24 mètres les plus intimes aux géants de 110 mètres – incarne une vision singulière du luxe maritime. Ces palais flottants conjuguent sophistication architecturale, prouesses technologiques et conscience environnementale, témoignant d’une industrie en constante métamorphose.

L’art de la découverte orchestrée

Le génie du MYS réside dans sa capacité à rassembler en un lieu unique l’essence du marché mondial. Cette concentration permet aux acquéreurs potentiels d’optimiser leur temps et d’explorer une sélection rigoureusement orchestrée, évitant la dispersion géographique traditionnelle entre chantiers et marinas.

Sur les quais Jarlan et Antoine Ier, l’Adventure Area accueille cette année une soixantaine de tenders qui transcendent leur fonction utilitaire pour devenir de véritables œuvres d’art nautique, extensions créatives du yacht principal. Monaco Yacht Show 2025 : un programme inédit pour repenser l’avenir du yachting

Les vedettes de cette édition

Parmi les stars annoncées, le majestueux GIGIA (85m, Lürssen) se distingue comme le plus imposant yacht de charter présent, fraîchement rénové en 2024 avec son beach club pleine largeur et sa piscine vitrée spectaculaire. Le raffiné ALFA G d’Oceanco (60m) fait également son retour après une refonte complète, tandis que MEMORIES, nouvelle création 2025 d’Amels, promet de redéfinir l’art de vivre en mer avec son cinéma convertible et ses espaces de détente pensés pour l’indulgence.

La flotte s’enrichit également d’O’MADELEINE (Golden Yachts, 60m), qui effectue ses premiers pas mondiaux avec son hammam et son cinéma extérieur, ainsi que de SCOTT FREE (Abeking & Rasmussen, 60m), de retour après une absence de sept ans suite à sa transformation de 2022.

Après une flotte valorisée à 4,5 milliards d’euros en 2024, cette édition confirme la position de référence absolue du MYS dans l’univers du superyachting. Chaque embarcation exposée reflète les aspirations d’une clientèle internationale en quête d’expériences marines inédites, où le sur-mesure devient la norme et l’innovation durable, l’impératif du futur.

Les listes officielles sont consultables sur monacoyachtshow.com