Monaco Yacht Show 2025: оглашены мировые премьеры

Самый престижный в мире морской салон готовится представить исключительный флот, где почти половина из 120 представленных суперъяхт дебютируют на международной арене.

С 24 по 27 сентября порт Эркюль превратится в сцену для престижной армады, которая заставит переосмыслить стандарты морской роскоши. 34-й Monaco Yacht Show (MYS) представляет собой грандиозное зрелище: 120 суперъяхт, включая рекордное количество мировых новинок, а также 60 исключительных тендеров, которые определяют контуры современного яхтинга.

В этой географии изысканности, предлагаемой Княжеством, каждый объект – от самых уединённых 24-метровых красавцев до 110-метровых гигантов – воплощает уникальное видение морской роскоши. Эти плавучие дворцы сочетают в себе архитектурную изысканность, технологическое совершенство и заботу об окружающей среде, свидетельствуя о постоянных метаморфозах в отрасли.

Искусство организованного знакомства

Гениальность MYS заключается в его способности объединить в одном месте всю суть мирового рынка. Такая концентрация позволяет потенциальным покупателям оптимизировать своё время и изучить тщательно продуманный выбор, избегая традиционной географической разбросанности между верфями и пристанями для яхт.

На набережных Жарлан и Антуан I, в Зоне приключений, в этом году разместятся около шестидесяти тендеров, которые выходят за рамки своей утилитарной функции и становятся настоящими произведениями морского искусства, творческим продолжением основной яхты. Monaco Yacht Show 2025 : un programme inédit pour repenser l’avenir du yachting



Звезды этого года

Среди заявленных звёзд – величественная GIGIA (85 м, Lürssen) выделяется как самая внушительная чартерная яхта, отремонтированная в 2024 году, оснащенная пляжным клубом во всю ширину корпуса и впечатляющим стеклянным бассейном. Изысканная яхта ALFA G (60 м) от Oceanco также возвращается после полной модернизации, в то время как MEMORIES, новое творение Amels 2025 года, обещает переосмыслить искусство жизни на море благодаря трансформируемому кинотеатру и зонам отдыха, созданным для наслаждения жизнью.

В состав флота также входит O’MADELEINE (Golden Yachts, 60 м), которая впервые представляет миру свой хаммам и кинотеатр под открытым небом, а также SCOTT FREE (Abeking & Rasmussen, 60 м), вернувшаяся после семилетнего отсутствия и трансформации в 2022 году.

Учитывая, что в 2024 году флот оценивался в 4,5 млрд евро, нынешний салон подтверждает свой статус как абсолютного эталона в мире суперяхтинга. Каждая представленная на салоне яхта отражает чаяния международной клиентуры, ищущей уникальные морские впечатления, где индивидуальный подход становится нормой, а устойчивые инновации – императивом будущего.

Официальные списки можно посмотреть на сайте monacoyachtshow.com