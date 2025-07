Monaco Yacht Show 2025: svelate le anteprime mondiali

L’appuntamento marittimo più atteso del mondo è pronto a svelare una flotta d’eccezione, in cui quasi la metà dei 120 superyacht esposti si affaccerà per la prima volta sulla scena internazionale.

Dal 24 al 27 settembre il Port Hercule si trasformerà in uno scrigno che custodisce una prestigiosa flotta pronta a ridefinire gli standard della nautica di lusso. Questa 34° edizione del Monaco Yacht Show (MYS) mette in scena uno spettacolo grandioso: 120 superyacht, di cui una quantità record svelata in anteprima mondiale, insieme a 60 tender d’eccezione che ridisegnano il panorama dello yachting contemporaneo.

Sul raffinato palcoscenico del Principato, ogni imbarcazione (dalle più intime di 24 metri ai giganti di 110 metri) rappresenta una visione unica del lusso marittimo. Questi palazzi galleggianti coniugano eleganza architettonica, capolavori della tecnologia e rispetto dell’ambiente, a testimonianza della costante evoluzione del settore.

Alla scoperta di una gamma scrupolosamente selezionata

Il genio del MYS risiede nella capacità di riunire in un unico luogo l’essenza del mercato internazionale. Una tale concentrazione permette ai potenziali acquirenti di ottimizzare il tempo scoprendo una gamma scrupolosamente selezionata ed evitando così la tradizionale dispersione tra cantieri navali e marine.

Sui moli Jarlan e Antoine 1er, l’Adventure Area ospita quest’anno una sessantina di tender il cui design va ben oltre la semplice funzionalità, sfociando in vere e proprie opere d’arte nautica, estensioni creative della nave madre.

I protagonisti di questa edizione

Fra le star già annunciate, il maestoso GIGIA (imbarcazione di 85 metri dell’impresa Lürssen) risalta come il più imponente yacht da noleggio presente, recentemente rinnovato nel 2024 con un beach club a tutta larghezza e una spettacolare piscina. Anche il raffinato ALFA G di Oceanco (lungo 60 metri) ritorna dopo un completo rifacimento, mentre il MEMORIES, nuova creazione del 2025 di Amels, promette di ridefinire l’arte di vivere il mare con il suo maxischermo riavvolgibile e i suoi spazi pensati per concedersi momenti di puro relax.

La flotta è arricchita anche da O’MADELEINE (imbarcazione di 60 metri di Golden Yachts), che si affaccia per la prima volta sulla scena internazionale con il suo hammam e il cinema all’aperto; e da SCOTT FREE (yacht di 60 metri di Abeking & Rasmussen), che ritorna dopo un’assenza di sette anni e la trasformazione del 2022.

Dopo la flotta dal valore di 4,5 miliardi di euro esposta nel 2024, questa nuova edizione conferma il MYS come il punto di riferimento indiscusso nel panorama del superyachting. Ogni imbarcazione esposta riflette le aspirazioni di una clientela internazionale alla ricerca di esperienze marittime inedite, in cui la personalizzazione si fa norma e l’innovazione sostenibile diventa l’imperativo del futuro.

Elenchi ufficiali consultabili su monacoyachtshow.com