Gli eventi da non perdere a Monaco a settembre

Gli eventi del Principato sono pronti a tornare! Scoprite cosa c’è in programma a settembre.

Un’invasione di yacht sulla Costa Azzurra, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo di nuovo in azione e una serie di saloni… Preparatevi, sarà un settembre intenso.

Da non perdere:

Dal 24 al 27 settembre, poche settimane dopo il Cannes Yachting Festival e i suoi 700 yacht attesi, il mondo dello yachting getterà l’ancora nel Principato per il 34° Monaco Yacht Show. Saranno esposti 120 superyacht e 60 imbarcazioni ausiliarie e il tema di quest’anno sarà una navigazione più sostenibile.

Questo mese gli amanti delle barche avranno di che divertirsi. Dal 10 al 13 settembre, il Principato ospiterà la Monaco Classic Week, che riunirà un centinaio di imbarcazioni, una più iconica dell’altra.

Un settembre a ritmo di musica:

Dopo la fine della stagione all’interno del Palazzo del Principe e un meritato mese di vacanza, l’OPMC torna a far parlare di sé. Il concerto di apertura della stagione si terrà il 21 settembre all’Auditorium Rainier III. Ci sono ancora posti disponibili!



Giovedì 4 settembre, il Grimaldi Forum accoglierà il gruppo Pat Kalla nell’ambito delle Thursday Live Sessions. L’idea? Godersi un concerto intimo seduti a un tavolo con gli amici!



E per concludere l’estate nel tradizionale stile monegasco, non perdete il Ballo del Marché de la Condamine, organizzato dal Comune di Monaco il 12 settembre. Non dimenticate di prenotare i vostri tavoli dai commercianti del mercato!

Il ballo del Marché de la Condamine chiude la stagione estiva a Monaco © Comune di Monaco

Un’idea originale:

Panini, Pokemon, Disney, Marvel… Sono nomi che vi ricordano qualcosa? Se siete appassionati di carte da collezione, il primo Monaco Card Show si terrà il 13 settembre al Grimaldi Forum! Una serie di espositori, ospiti e collezionisti vi attendono per discutere di un argomento che appassiona molti!

Moda e business

Gli appassionati di moda hanno un’ultima occasione per scoprire la mostra “Les Années folles de Coco Chanel” a Villa Paloma. Oltre 200 pezzi raccontano l’invenzione della donna moderna sulla Riviera negli anni Venti.

La mostra chiude il 5 ottobre © NMNM-Andrea Rossetti / Héctor Chico

Sul versante business, la fiera Luxe Pack tornerà al Grimaldi Forum alla fine del mese. Specializzata in imballaggi di lusso, attira ogni anno migliaia di professionisti del settore.

Lettura e cultura per il rientro:

Il 6 e 7 settembre, spazio alla letteratura con il Salone Internazionale del Libro di Monaco al Grimaldi Forum. Più di 150 autori internazionali sono attesi per incontri, dibattiti e caffè letterari!

Volete acquistare un’opera d’arte contemporanea? Il tendone di Fontvieille si trasforma in una vera e propria galleria d’arte per ospitare la fiera art3f. Troverete oltre 3.500 opere in vendita, dal 19 al 21 settembre!

© art3f 2021 – David Law

Golf Princier e AS Monaco:

Sul fronte sportivo, il 16 settembre la Princess of Monaco Cup, organizzata dalla Fondazione Principessa Charlène, riunirà 18 squadre al Monte-Carlo Golf Club. Il gran finale sarà l’iconica 19ª buca della Place du Casino, dove tutti i partecipanti e il Principe e la Principessa concluderanno il torneo in una cornice d’eccezione.



Infine, la pallina da golf lascia il posto a un pallone da calcio con l’AS Monaco che ospita l’FC Metz il 21 settembre. A fine mese, il 28 settembre, l’ASM varcherà il confine per partecipare alla 2ª edizione della Festa dello Sport a Ventimiglia!