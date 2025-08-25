Le salon d’art contemporain art3f revient à Monaco avec plus de 3 500 œuvres à la vente

Le rendez-vous incontournable des amateurs d’art contemporain fait son retour à Monaco du 19 au 21 septembre.

La sixième édition d’art3f s’installe de nouveau au Chapiteau de Fontvieille. Ce salon se distingue des événements traditionnels par son approche décontractée. L’objectif est de rendre l’art accessible sans intimidation ni codes rigides : « Nous souhaitons offrir une expérience accessible à tous, où chacun peut approcher l’art sans préjugés et laisser l’émotion guider ses choix. Nos salons se veulent un lieu où chacun peut trouver une œuvre à son goût, sans intimidation, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. »

© art3f

Pour cette nouvelle édition, art3f place la barre haute, avec un nombre record d’exposants, une richesse de styles artistiques et des œuvres captivantes issues des quatre coins du monde. Plus de 200 artistes et galeries, venus de France et de l’étranger, présenteront leurs créations. Au total, plus de 3 500 œuvres seront proposées à la vente, couvrant tous les budgets. Les visiteurs pourront découvrir peintures, sculptures et photographies dans une atmosphère moins formelle que les galeries classiques.

Un salon qui démocratise l’art contemporain

Le plateau artistique mélange talents émergents et artistes confirmés. Les visiteurs pourront explorer une grande diversité de courants : expressionnisme, art brut, abstraction, graffiti, art cinétique, minimalisme, pop art, nouveau réalisme et bien d’autres formes d’expression contemporaine.

© art3f 2021 – David Law

Les exposants seront présents sur leurs stands, afin de favoriser les échanges directs entre le public et les créateurs. Le vernissage officiel aura lieu le vendredi 19 septembre à partir de 18 heures, chaque artiste organise sa propre réception sur son espace. Un restaurant avec terrasse est proposé pour déjeuner pendant toute la durée du salon.

Informations pratiques :